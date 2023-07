Dünya mutfağı Ege’de buluşuyor

ge'nin ve Aydın'ın incisi, Türkiye'de turizmin başladığı ilk yer Kuşadası... Geçmişten günümüze ülkemizde tanınan, Türkiye'nin her yerinde, ismi geçince "eski bir dost"tan bahsedilmiş gibi insanları gülümseten bir tatil yeri...Tatil cenneti Kuşadası, her yıl sezona daha güçlü giriyor, bu yıl da öyle... Son dönemde Kuşadası'nı yeniden turizmin cazibe merkezi yapacak çalışmalar, projeler üretiliyor, destinasyonlar oluşturuluyor.Bu hafta lezzet durağımızda sizleri çok özel bir yaşam destinasyon içerisinde yer alan dünya mutfağı ve Ege'ye özgü lezzetleriyle misafirlerini Ege'nin masmavi sularında ağırlayan Unique Life Style Hotel içerisinde hizmet veren Lucky's Resto Bar'a götüreceğiz...Güneşin en güzel battığı yerde Ege manzarası eşliğinde dünya mutfağı ve Ege'ye özgü lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.Deniz kenarındaki teras ve iskele üzerinde 400 kişiye keyif yaşatan işletme, çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Üst düzey bir müşteri kitlesi olan mekan, restoran ve eğlence konseptini içinde barındıran bir yaşam destinasyonu.Ülkemizde tatil anlayışınıdeğiştiren ve sunduğu hizmetlerle iz bırakan mekan, bu yıl da farklı etkinliklerle adından söz ettirecek. Özel gecelerin ana merkezi olan Lucky's Club, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimleri sahnesinde ağırlıyor.Mekanın Anadolu kahvaltısı gerçekten Anadolu'nun yöresel lezzetlerini sofrasında buluşturuyor. Akşam yemeğinde ise başlangıçlarda; dana carpacio, nachos etli, levrek çeviçe, guacomole, mozeralla bruschetta, somon bruschetta, çilek glazeli burata, stracciatella, ahtapot carpacio, somon tartar, steak tartar, ithal peynir ve füme et tabağı bulunuyor.Atıştırmalıklarda, pimentos de pardon, deniz mahsullü draft sepeti, Fransız usulü salyangoz, soğan çiçeği gibi seçenekler var. Salata çeşitleri de muhteşem. siyah mercimekli hellim, somon fümeli kinoa, yeşil elmalı ıspanaklı incirli roka salatası, keçi peynirli pancar salatası, bonfile maskolin salatası, permasan, ton balıklı, tavuklu, somonlu salata, tropik salata, semiz otlu çilekli mango salata, beyaz lahanalı tavuklu kereviz salatası bu çeşitlerden bazıları... Pizza ve makarna çeşitleriarasında margaritta, mantarlı pizza, Lucky's special pizza, peperoni, Anadolu, deniz mahsullü, BBQ, dört peynirli, havai, salad de pizza ve meksikan pizza bulunuyor. Lucky's sushi çeşitleri makarna ve burger çeşitleri Luck's kalitesi standardında... Ana yemeklerde, lokum, kasap köfte, antrikot, dallas, kuzu pirzola, T-Bone, Toscana, big bone, New York, tepsi mantı, Firik bulgurlu saç kavurma, Ada kebap, yaprak sarma, sıkma köfte, ayran aşı çorbası, Saray pilavlı bıldırcın, kağıt kebabı var. Şefin spesiyallerinden olan mutlaka tatmanızı önerdiğim imza yemekleri ise tahinli yoğurt eşliğinde granyoz, safran soslu bademli levrek, kabak carpacio yatağında bergamot aramolu somon, yaban pirinçli acılı ekşili tavuk, patates sufle eşliğinde portakal soslu kuzu pirzola, somon havyarlı dip sos eşliğinde deniz tarağı.Tüm bu lezzetleri İtalyan ev yapımı dondurma çeşitleri, layer, creme brulee, oyihanna, angel wings, sakura, vişneli tart gibi tatlılarla taçlandırabilirsiniz.