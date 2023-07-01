Doğadan sofraya sunulan lezzet

Altıova’nın zeytinleri yağıyla reçeliyle sofralara tat veriyor. Sabun ve kremleri ise güzellik katıyor. Çiftlikten gelen et, süt ve süt ürünlerinin ise lezzetine doyum olmuyor

Zeytin ve zeytinyağı yaklaşık 8 bin yıldır güzellik, sağlık ve lezzet pınarı olarak hizmet vermektedir. En büyük kültürel zenginliklerimizden olan 'hayat ağacı' zeytin bereketin, barışın ve sağlıklı yaşamın simgesidir. Ege kıyılarındaki turizm kenti Ayvalık, ülkenin en önemli zeytin/zeytinyağı merkezlerinden biridir. Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının ünü, son yıllarda sınırları aştı ve dünya çapında adından söz ettiriyor. Bu hafta lezzet durağımız zeytinleri, et ve süt ürünleriyle ünlü da Ayvalık Altınova'da...

ÖDÜLLÜ BİR KALİTE

Bir çiftçi kuruluşu olan Onursel Zeytincilik, 2003 yılında çiftçi Hüseyin Bozkurt tarafından kuruldu. Firma, kendi ürettiği Ayvalık tipi yağlık zeytin, Akhisar tipi domat zeytin, Gemlik tipi zeytin çeşitleri en iyi şekilde değerlendirip paketleyerek halkın beğenisine sunuyor. Bayilik ağını kurmadan ürünü direkt tarladan sofraya sunan firma, ulusal ve uluslararası yarışmalarında kaliteli zeytinyağı ödüllerine sahip. İtalya'da Domina ıood de ve dünyanın en büyük yarışması olan Mario Solinas'ta kalite ödülü sahibidir. Bu yıl da Olive İstanbul'da altın madalya almış.

Firmanın ürünlerini mağazaların satış reyonlarında bulamazsınız, çünkü aracı olmadan tüketiciye ulaşmak ve böylece fiyatları uygun seviyede tutmak istiyorlar. Altınova'nın köklü ailelerinden birine dahil olan emekli bankacı Hüseyin Bozkurt marka yolculuğuna 5 metrekare dükkanda başladı.

Aynı zamanda zeytinyağı tadım uzmanı ve UZZK üyesi olan Bozkurt'un kızı Nuriye Hatice Yeşilkaya da işletmenin, pazarlama ve showroom işleriyle ilgileniyor.

KOSTİK KULLANILMIYOR

İzmir sofralık zeytin çeşitlerini kendi bahçelerinde yetiştiren aile diğer çeşitler üzerinde de çalışma yapıyor. Kostik kullanılmayan ürünler kendi tesislerinde üretiliyor. Bu ürünler arasında zeytinyağı, zeytin çeşitleri, zeytin reçeli, sabun ve krem gibi çeşitleri bulunuyor.

Zeytinin dışında bir ürün üretmiyorlar bildiğimiz işi en iyi işimizi yapıyoruz diyorlar. Yeşil kırma domat olarak Ayvalık sofralık zeytinleri bulunmaktadır. İzmir Sofra zeytinlerini ise dölleyici olarak kullanıyorlar. Polifenol değeri yüksek bir zeytin.

ET ÜRÜNLERİ DE İDDİALI

Altınova'da sahip oldukları üç çiftlikte 1000 adet küçük baş, 500-600 adet büyükbaş ve mandalar bulunuyor. Bu bölgenin sağlıklı hayvanlarını toplayıp kendi sitemlerine göre besliyorlar. Erkek mandalardan sucuk, dişi mandalardan süt, yoğurt ve kaymak üretiyorlar. Et ürünlerinde ise kıyma, köfte ve pastırma üretimi yapılıyor. Mezbahada kesim yaptıktan sonra ürünleri işleyip paketleyip markalarını basarak satışa sunuyorlar.

Son söz; Markalaşmak öyle kolay bir iş değildir, büyük emek sabır ve çalışma ister. Markalaşma dinamik bir süreçtir. Markalaşma işletmenin gerçekleştirmek için yola çıktığı rüyayı anlatır. Bu çıktıkları lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.