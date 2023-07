Burgerin yeni nesli

İzmir'de klasik sosları terk edip ete yoğunlaşan aynı zamanda vegan burger de bulabileceğiniz bir mekan varTürkiye'de yiyecek-içeçek sektörü son 50 yıllık dönemde batı kültürüne açılma, göç ve kentleşme, kadının çalışma yaşamına girmesi, fast-food sistemi, gıda endüstrisi ve turizmdeki gelişmelerin etkisiyle önemli değişimler göstermiştir. Bu süreçte sektördeki en önemli değişim servis hızı, restoran atmosferi, yiyeceklerdeki kalite gibi nedenlerle fast-food ürün ve restoranlarına talebin artmasıdır.Bu hafta lezzet durağımızda seri üretim, sağlıksız ve kalitesiz hamburgerler üreten fast-food zincirlerine karşı yeni nesil ve gerçek burger mottolarıyla çıktığı lezzet yolculuğunda İzmirlilere gerçek burgeri sunan Neones Restoran'dayız.Üç şube ile hizmet veren Neones merkez Karşıyaka, Bornova ve Çiğli şubelerinde sabah 11:30'da servis başlamakta gece 12:00'de bitmektedir. Her şubede de paket servis bulunmaktadır.Tamamen lezzet arayışından ortaya çıkan bir marka Neones... Restoranın sahibi Hakan Çağlar, Yunanistan seyahatinde yediği burgeri beğenmeyince ben bunun daha iyisini ülkemde yaparım diyerek işe koyulur. Sonrasında ortaya Neones çıkmış.Faaliyete 2018 Şubat ayında Karşıyaka İskele'nin karşısında Donanmacı Mahallesi Ulvi Başman Sokak'ta başlamış.Başlayış o başlayış kısa sürede lezzet tutkunlarının değişmez adresi olmuş. Neones isminin bulunması konusu da ilginç. Hakan Bey, Play Station tutkunu olduğu için oyunda adı Neo olunca ona ilave olarak yeni nesil restoran diye tanımladığı için yeni nesilinnes'ini eklemiş ve ortaya Neones çıkmış.Karşıyaka'daki ilk mekanını açarken dekor konusunda profesyonel destek almış. Ferah keyifli bir tasarım tercih etmiş. Mekanın lezzet ve kalitesi ile etin bütün işleme süreci fark yaratmakta.Hakan Bey de işin hep başında. Et ve köfte konusunda iddialı olduğunu söyleyen Çağlar, "Bizde hiç dondurulmuş ürün yok. Kalite ve standardı bozmuyoruz.Butik kalarak amatör ruhumuzu kaybetmek istemiyoruz" demekte.Neones Burger'de alışılagelmiş klasik sosları bir kenara bırakmışlar. Burgeri et odaklı bir yapı ile konumlandırmışlar.Yapay tatlandırıcı ve sos bulunmuyor. 18 çeşit burger var. Burgerin dışında ızgara köfte, tamamen ev tipi çok özel bir köfte.Kapalı kaşarlı köfte, dana antrikot ve dana dallas et çeşitleri...Satır Zırh Burger; Trakya'nın satır kıyması ile yapılıyor.Közlenmiş soğan ve özel karışım etle zırhtan geçirilmekte. Kavurmalı burger de yapıyorlar.Bonfile Burger; Dana bonfile özel olarak marineedilmekte. Karamelize soğan mekana özgü özel sirke ile birleşince ortaya özel bir tat çıkıyor. Mekanın kendi adını taşıyan spesiyal ürünü Neones Burger; mekanın imza Burgeri köfte ile yapılıyor.Gerçek cheddar peyniri kullanılıyor.Rokfor peyniri ile yapılan burger harika. Sucuk Burger, benim favorim Neo Big Burger; Neones burger köftesi, bonfile et dilimleri füme et, karamelize soğan ve cheddar peyniri kaşar peyniri ve soğan halkası ile harika bir lezzet denemenizi tavsiye ederim.Salataları meşhur çok talep görmekte, burgerin yüzde 15 -20'si kadar salata satıyorlar. Balzamik sosla veriliyor, bu da ete en yakışan sostur. Zeytinyağı, portakal suyu, limon suyu ve tuzdan oluşan mekanın özel sosu ile servis edilmekte. Salatalarında salatalık, biber ve soğan kullanmıyorlar.