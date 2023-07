Ayvalık’ın yöresel lezzetleri Alaçatı’da

Son dönemde isminden sıkça söz ettiren Alaçatı, tatilcilerin gözde yerlerinden birine dönüştü.Ege'nin bu lavanta kokan şirin kasabası, artık ülkemizin en popüler tatil yerleri arasında yer alıyor. Rengârenk pencere ve kapıların süslediği cumbalı taş evleri, begonvillerin ve sardunyaların sarmaladığı Arnavut kaldırımlı sokakları, lavanta kokulu hediyelik eşya dükkanları, mavi tahta sandalyeli ve yöreye özgü motiflerle işlenmiş masa örtülerinin süslediği kafe ve restoranlarıyla pek keyifli bir atmosfere sahip. Alaçatı otelleri, cumbalarında Türk kahvesi keyfi yapabileceğiniz bir konfor sunuyor. Hele Ege usulü kahvaltısı dillere destan. Bugün Lezzet Durağımız, Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden olan Ege'nin incisi Çeşme'nin Ege'nin rüzgarlı havası, dar sokakları ve kendine has taş evleriyle ünlü Alaçatı'da huzurun lezzetin ve kalitenin adresi Muse Otel.2022 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlayan 17 odalı Muse Otel Alaçatı'nın merkezinde butik konseptte hizmet veriyor. Yüzde 80 oranında yabancı konukları ağırlayan oteli daha çok Almanlar tercih ediyor. Oteli Ayvalık'ta otel tecrübesi olan Kuran ailesinin 2. kuşak temsilcisi Özge- Mustafa Kuran kardeşler işletiyor. Kuran kardeşler çok gezmiş, otel tecrübelerinden dolayı sektörü ve sorunlarını çok iyi biliyorlar.Muse Otel merkeze yürüyüş mesafesinde ama şehrin gürültüsünden de bir o kadar uzak sakin sessiz özel bir konumda. Aracınızla otelin önüne kadar gelebiliyorsunuz otopark sorunu bulunmuyor. Muse Otel'de misafirlerle sıcak dostluklar, ilişkiler kuruluyor. Gün içerisinde limitsiz çay kahve ikramları ücretsiz yapılıyor.Markalaşmada en önemli unsurlardan birisi işinizi sevgi ile tutku ile yapmaktır.Kuran kardeşlerin işine olan saygısı sevgisi tutkusu sonucunda Muse Otelde Alaçatı'nın simge marka mekânlarından birisi olacağını düşünüyorum. Muse Otel'in başarısının altında, sürdürülebilir kalite anlayışını işlerinin her aşamasında uyguluyor olması yatıyor. Gastronomi turizminde bir turisti o yöreye çekebilmeniz için öncelikli çekim gücü, o yöreye ait lezzetlerdir. Burada önemli olan yereli ön plana çıkartmak ve gelenekselliği koruyarak sürekli sunabilmektir. Muse Otel müthiş kahvaltı sunumuyla harikalar yaratıyor. Öncelikle sunum harika, sanki karşınızda bir tablo görüyorsunuz. Mutfakta Özge hanımın kendi elleri hazırladığı pişiler çok rağbet görüyor.Kahvaltıda peynirinden zeytinine,börek çeşitlerinden, etine ve sucuğuna kadar hepsi özel, yöresinden ve lezzetli.Sebze ve meyveler Alaçatı pazarından üreticiden alınmakta organik bahçeden gelen ürünler kullanılıyor. Ayrıca her gün Özge hanımın belirlediği özel sıcaklarla kahvaltınız bir şölene dönüşüyor.Bir gün gözleme, bir gün yumurta çeşitleri ve menemenler olmak üzere her gün farklı çeşitte ara sıcak sunuluyor.Tarladan ürünlerin kullanıldığı menemene Özge hanımın el lezzeti de eklenince tadına doyum olmuyor. Kuran ailesi aslen Ayvalıklı oldukları için Ayvalık'ın yöresel ürünlerini Alaçatı'ya taşımışlar.Özellikle Dünyaca ünlü coğrafi işaretli meşhur zeytinyağını, siyah ve yeşil çizik zeytini kendi bahçelerinin ürünlerinden kullanıyorlar. Peynir tabağında da Ayvalık imzası var. Ayvalık'ın yöresel sepet peyniri, tulumu Ayvalık'ın meşhur mandıralarından Şahsi Mandıra'dan ayrıca Ezine beyaz ve çeçil peyniri de servis ediliyor. Yumurtalar, köy yumurtası.Reçel ve marmelatlar ev yapımı. Anneleri Ayvalık'taki bahçelerinde yetişen mevsim meyvelerinden marmelat ve reçel yapıyor, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.Ayrıca kahvaltıda Özge hanımın spesiyallerinden ekmek üstü peynir, domates, soğuk karpuz servisi ve talep halinde mevsim meyvelerinden oluşan buzlu meyve tabağı servis ediliyor. Ayrıca isteyen müşterilere akşam yemeği servisi de yapılıyor. Benim görüştüğüm akşam bolonez soslu spagetti yapmışlar. Bazen köfte patates, pilav, çoban salatadan oluşan menüler yapılıyor.