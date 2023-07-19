Türkiye'nin, Ege Denizi kıyılarında yer alan turistik kenti Ayvalık aynı zamanda ülkenin en önemli zeytin/ zeytinyağı merkezlerinden biri. Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının ünü, son yıllarda sınırları zorluyor; dünyada da adından söz ettiriyor. "Doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti" olan kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık, zeytinyağı ile bir dünya markasıdır. Ayvalık ve Ayvalık'ın markalarının dünyada elde ettiği başarılar o toprakların çocuğu olarak beni mutlu etmekte ülkem ve Ayvalık adına da gurur duymaktayım. O mutlu gurur verici haberlerden birisini daha aldım.

2023 Dubai Zeytinyağı Yarışması'nda Ayvalık'ın tarihi köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağları bu yıl altın madalya ile ödüllendirilerek dünyanın en iyi zeytinyağı seçildi.

Geçen yıl ise dünyanın en prestijli 3 ödülüne layık görülen marka, Amsterdam IOOC 2022, L.A. Int. EVOO Comp. 2022, Berlin GOOA 2022 ödüllerini almıştı. Aktepe Zeytinyağları, Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyor.

135 YILLIK TARİHİ HAN

İlk üretimine Ayvalık Altınova'da bulunan 135 yıllık handa başlayan Aktepe Zeytinyağları aldığı ödülle dünya listesine girdi.. Ayvalığın şirin mahallesi Altınova'da, yapımını girişindeki tarihi bir yazıttan öğrendiğimiz 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi zeytinyağlarını tarihi handa üretiyor. Burası aynı adreste 80 yılı aşkın aralıksız zeytinyağı üretimi yapılan tarihi mistik bir yer. Ayrıca hem körfez bölgesine hem Ayvalık'a hitap edebilecek hem tadım ve üretimin yapıldığı çok özel bir destinasyon. Bu markanın 3. kuşak temsilcisi Aydın Şensal bu tarihi Hanı bir gastronomi destinasyonu yapmak için çalışmalara başlamış.

EŞSİZ BİR MEYVE SUYU

Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı da olan Aydın Şensal "Bu yıl zeytin ve zeytinyağında rekoltede yüzde 50 artış oldu. İhracatta da Avrupa'daki kuraklıktan İspanya'da zeytin rekoltesinin düşmesi ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı ihracat yüzde 40 arttı" dedi.

Son söz; Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşması ve tüketicinin zihninde yer alması markalaşma ile mümkün oluyor. Hedef kitlesine mesajını doğru bir şekilde iletmesi yoluyla marka imajı geliştirmek ve markaya bağlılık yaratmak ülkelerin ve o ülkelere bağlı işletmelerin temel amacı haline gelmiştir.

Altın madalya ile dünyanın en iyi zeytinyağı seçilmesi Ayvalık markasına ülkemizin marka değerine büyük katkı sunmuştur. Bu başarılarından dolayı Aydın Şensal ve ailesini kutluyorum.