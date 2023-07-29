Huzurun ortasında doğal lezzetler

Bu hafta Çeşme’nin saklı koylarından Ayasaranda’da hem hayatın içinde hem huzurun ve sakinliğin ortasında; ailenizle çocuklarınızla gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz enfes lezzetleri tadabileceğiniz restoranlardan Qum Beach’teyiz

Doğası, tarihi dokusu, kaplıcaları, çamur banyoları, doğal kaynak suları, gastronomisi, eğlence hayatıyla eşsiz bir yer Çeşme. Türkiye'nin en önemli tatil beldesi olarak bir dünya markası.

Daracık sokakları, eski taş evleri, renkli çarşısı, uzun ve tertemiz plajları, birbirinden güzel otelleriyle artık sadece yazları değil, yılın 12 ayı kalınan, yaşanan cennetten bir köşe.

Turkuaz denizi, kadifemsi ve altın renkli kumsalları, akvaryumu andıran koyları, şifa dağıtan kaplıcaları, hayranlık uyandıran su altı dünyası, adrenalin tutkunlarının gözdesi spor aktivitelerine elverişli yapısı ve eğlence hayatıyla ünü yurt içini aşıp yurt dışına ulaşan Çeşme, İzmir'in turizmde yüz akı.. Fransa'nın Riviera'sı varsa, İtalya'nın Toscana'sı varsa bizim de Çeşme'miz var. Ve hepsinden de güzel...

TERTEMİZ VE SESSİZ

Eğer, Çeşme'yi tam olarak biliyorsanız; gerçek anlamda bir huzur ve konfor tatili de yapabilirsiniz.

Bunun için saklı koylardan haberdar olmak gerekiyor.

Mesela yeşil ve mavinin en güzel tonlarının dans ettiği tertemiz ve sessiz Ayasaranda Koyu... Çeşme merkeze en yakın koylardan biri olan Ayasaranda, hem hayatın içinde hem de huzurun ve sakinliğin tam ortasında!

Ayasaranda ismini Rum yerleşimi zamanında burada bulunan bir kiliseden almıştır. Ayasaranda Hıristiyan inanışına göre kırk azizler anlamına gelir. Bulunduğu bölgede bulunanlara huzur verdiği ve inançlarını arttırdığı düşünülerek bir çok kilise ve manastıra bu isim verilmiştir. Ulaşım için Çeşme'den Dalyanköy'e giden yolun üzerinde kısa bir yolculuk sonrasında güzel, sevimli aynı zamanda mavi bayraklı olan bu plaja ulaşılır.

DENİZİN İÇİNDE MASALAR

Ayasaranda koyuna ulaşınca deniz kıyısını biraz incelemenizi öneririm. Bu haftaki lezzet durağımızda Çeşme'de saklı koylardan Ayasaranda'da ailenizle çocuklarınızla gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz enfes lezzetleri tadabileceğiniz Qum Beach restoranlarındayız.

Qum Beach'ın restoranının yanında yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan kumsalda denizin içinde 10 masalık balık restoranı var.

Rezervasyonla çalışıyorlar. Harika bir kumsalı var. Denize girip sohbet edeceğiniz enfes lezzetleri tadabileceğiniz ve hesap öderken elinizin titremediği bir yer yaratmışlar.

Qum Beach çok yeni bir mekan. 1 ay önce devreye girmiş, 5 ortaklı bir oluşum. Ortaklar farklı sektördeki bilgi birikim ve tecrübelerini buraya aktarmışlar.

Bu iş zor bir iş. O nedenle geniş bir ekibe ihtiyaç var.

DONDURULMUŞ ÜRÜN YOK

20 dönüm arazi üzerine kurulu alanda Dalyan Ayasaranda'da 200 kişi kapasiteli plajda şezlongların ara mesafelerinin olduğu çocuklu aile plajı...

Plaja girişler Ağustos ayına kadar hafta içi ücretsiz.

Açık kapalı, havuzları, fitness, masaj salonu, sauna ve buhar odası bulunmaktadır.

Burada aylık olarak kiralanan 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekli rezidanslar var. Dondurulmuş ürün kullanmıyorlar, her şey günlük taze. 1 yaşını aşmamış 8-9 aylık kuzular kesiyorlar.

Sabahları enfes muhteşem deniz manzarası eşliğinde kahvaltısı bulunuyor. Kahvaltı tabağı ve serpme kahvaltı mevcut.

Klasik doyurucu bol çeşitli kahvaltıda domates salatalık biber çeşitleri Güzelbahçe'de bulunan tarlalarından bahçelerinden gelmektedir. 4 çeşit peynir tabağı (eski kaşar, Ezine, tulum ve beyaz) bal kaymak, 4 renk zeytin çeşidi (siyah Gemlik, pancarlı mor zeytin, yeşil ve pembe renkli zeytin), omlet, gözleme çeşitleri patates kızartması, paçanga ve sigara böreği.

ET MENÜLERİ

AKŞAMLARI Alacart ve Steak menüsü mevcut.

Kuzu pirzola, kuzunun böbrek yatağından elde edilen yağlı karasını, eğer kuzu seviyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Bonfile (dana lokum) ızgarada mühürlendikten sonra tavada sarımsak, biberiye ile tereyağında pişirilmektedir.

Marinasyonu mekana ait olan ızgara tavuk, kasap köfte, yaprak ciğer ve karides güveç lezzetleri tadabilirsiniz.

QUM'A ÖZEL OSMANLI SUCUK

OSMANLI Sucuk: Mekana ait spesiyallerden olan Osmanlı sucuk, özel bir kasaptan alınıyor. 24 çeşit baharatla yapılan sucuk mekana özel olarak üretilmektedir. %100 el yapımı kırmızı buğdayla yapılan mantıları da denemenizi tavsiye ederim. Sarımsaklı yoğurdun üzerine tatlı pul biberli yağ sos kullanılıyor ve lezzet muhteşem. Balık ve ette fix menüler bulunuyor. Qum Beach'te fiyatlar çok makul. Çeşme fiyatları ile alakası yok; Güzelbahçe fiyatları düzeyinde.

KENDİNE ÖZGÜ PİZZALAR

ÖĞLEN Sneak Bar servisi bulunuyor. Köftesinden ekmeğine kadar kendilerinin yaptığı Burger çeşitleri; Qum Burger, cheese burger, beef burger, truff burger, HAMURU ve karışımları kendilerine ait olan enfes pizza çeşitleri, Margarita, ton balıklı, sucuklu salamlı, Qum max pizza çeşitlerini tadabilirsiniz. 1. sınıf İtalyan makarnaların kullanıldığı makarna çeşitleri mevcut: Spagetti Bolonez, penne pesto, Alfredo fettucini, spagetti Di Mare. Soğuk mezelerde; patlıcan salatası, havuç tarator, fava, yoğurtlu patlıcan, közlenmiş biber salatası, sıcak ot tabağı, deniz börülcesi var.

SON SÖZ

Çeşme'de aileniz ve çocuklarınızla sakin huzurlu bir şekilde makul fiyatlarla istediğinizi yiyip içebileceğiniz bir mekan Qum Beach restoran. Çeşme'nin en güzel koyunda. Bu hizmeti en doğal kaliteli lezzetlerle buluşturan Qum Beach ortaklarını ve Qum Beach ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.