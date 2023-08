Çeşme’den Dubai’ye lezzet köprüsü

Bu hafta lezzet durağımızda gururumuz, emekle ilmek ilmek dokunarak uluslararası bir marka olan Ferdi Baba var. Çeşme'den çıkarak Dubai'ye uzanan lezzet yolculuğunun eşsiz lezzetlerini ve marka hikayesini yazdım. Türkiye'nin en çok tercih edilen balık restoran zinciri Ferdi Baba, yıl sonunda Dubai'de şube açarak uluslararası marka olma yolunda ilerleyecek.Ferdi Baba Balık Restoranları gözünüzü ufka, gönlünüzü denizin derinliklerine kaptırdığınız yerde, hem bildiğiniz geleneksel tatları hem de daha önce hiç karşılaşmadığınız Ege'nin farklı lezzetleri 12 ay boyunca beş ayrı mekanda sunuyor.Denizin ve toprağın eşsiz lezzetlerini birbiri ile harmanlayan, geçmişten günümüze uzanan lezzet yolculuğunda, tadı damağınızda kalan lezzetleri dost sohbetlerine eşlik ediyor.Çeşme'nin henüz keşfedilmediği, güzelliklerinin İzmirliler dışında pek de bilinmediği yıllarda başlamış Ferdi Baba'nın lezzet yolculuğu... Büyük bir heyecan ve umut dolu hayallerle ilk adımını 1981 yılının yazında, küçük bir işletme olarak Aya Yorgi Koyu'nda atmış.Cumbalı taş evlerin, masmavi denizin ve mis kokulu sokakların güzelliğine âşık olanların sayısı zamanla artmış.Ufak ufak başlayan lezzet alışkanlıkları, kendi müdavimlerini yaratmış ve onların dürüstlükten, kaliteden ve güler yüzlerinden hiç vazgeçmemişler. Geçen onca yılda çok yol kat etmişler.Ferdi Baba, 5 yıl önce Bilsev Group bünyesine girerek markalaşma yolunda büyük mesafe katetti. Bilsev Group, başta dayanıklı tüketim ve gıda sektörleri olmak üzere grup bünyesinde 8 şirket ile faaliyet gösteren İzmir merkezli bir grup.Ferdi Baba'nın Çeşme'de 10 km bandında 3 şubesi bulunuyor. Çeşme Marina, Köyiçi ve Alaçatı şubeleri İzmir'de Hiltown ve İstinyepark alışvriş merkezlerinde toplam beş şube ile hizmet veriyorlar.Baba Pizza, ve Fabric gıda alanındaki diğer markaları da çok beğeniliyor.Bu başarının arkasında yüzlerce başarılı çalışanı ile Bilsev Group Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev yer alıyor.Ferdi Baba'da özellikle deniz ürünlerinde yerli ürün kullanılmakta. Her gün ekipler, bütün balık hallerini dolaşarak taze günlük balıkları almaktadır. Menderes'te kurdukları balık işleme tesisi ve soğuk hava depoları sayesinde denizden çıkan ahtapot, kalamar ve karidesleri işleyerek kalitenin standart olmasını sağlıyorlar. Her sabah merkez tarafından belirlenen mezeler, şubedeki ustalar tarafından yapılıyor. Bütün şubelerin standardı aynı.Günde 2 bin 500 kişiyi ağırlıyorlar.İşletmede operasyon iki şekilde ilerlemektedir.Standart lezzetler in haricinde kişiye özel lezzetler de sunulmakta. 15 yıldır değişmeyen müşterileri var.ve bu müşterilerinin isteklerini biliyorlar.Günde 2 bin 500 kişi ağırlarken kişiye özel hizmet büyük başarı, organizasyon, bilgi birikim ve tecrübe gerektirir. Kişiye özel hizmet bütün şubelerde geçerli.Restoranların en önemli özelliklerinden bir tanesi de yerele, yerli üretime önem vermesi, bölge esnafına kazandırması.Ürünlerini yerel üreticiden, direkt tarladan almasıdır. Balık ve deniz ürünlerini de Çeşme esnafından almaktalar.Yerel üretici kooperatifleri de destekliyor, alımlarını oradan yapıyorlar.Turşuyu Gaziantepli ev hanımlarından, erişteyi kadın kooperatiflerinden alıyorlar. Enginarı tomurcuk kılçıksız direkt tarladan alıyorlar. Kendi zeytinyağlarını soğuk sıkım olarak kendileri üretiyorlar. Grup ve iş yemeklerinde aynı kaliteyi ve çizgiyi koruyorlar. İş ve grup yemeklerinde tercih edilmelerinin nedeni o organizasyonu gerçekleştirecek alt yapı, bilgi, birikim ve tecrübeye sahip bir ekibe sahip olmaları. Fiyatlar bütün şubelerde aynı.Ben de bu kadar lezzet seçeneğinin arasından sizlere yardımcı olmak için önerilerimi sıralamak istiyorum... Zeytinyağlı soğuk mezede benim tadabildiklerim:Fırınlanmış enginar (arpacık soğanı ile Ildır enginarını herkesin yaptığı gibi zeytinyağlı değil de özel sosu ile fırına atıyorlar), mutlakatatmanız gereken mezelerden biri de yoğurtlu cevizli kabaklı Ferdi meze... Tütsülü ahtapot (güneşte kurutulan ahtapotları vantuzu ile tandır yapıp özel sosunda tekrar marine edilmekte).Ayrıca hardallı levrek marin, avokadolu karides, bottarga, füme balık, havyar tarama, lakerda, ahtapot carpaccio, orkinos sevice, biber tarator, kabak çiçeği dolma, deniz börülce, Ege otları kavurma, Girit meze, lorlu biber, patlıcan dövme, soğan sömürtme, sıcak tekmil fava, balkabaklı terleten, bademli havuç tarator... Ara sıcaklardan seçtiklerimin en başında ise Ferdi Baba'nın mutfak kültürümüze kazandırdığı efsane lezzet deniz mahsullü erişte var. Şevketi bostan otunun balıkla buluştuğu balık kebabını hem ara sıcak hem ana yemek olarak yiyebilirsiniz.Yine başka yerde asla tadamayacağınız lezzet çıtır ahtapot ve kurutulmuş domatesli balık... Zahmetsiz barbun yemek istiyorsanız kutu barbunu tercih edebilirsiniz. Ferdi Baba'nın efsane lezzeti imza yemeği bayıldım tadı damağımda kaldı. Tranca kelle, limon ekşili balık da mutlaka denenmesi gerekenler arasında. Ara sıcaklardan yoğurtlu kebap, ahtapot çıtır, kalamar dolma, karides tempure, balık köftesi, ballı kalamar, beğendili karides, ıstakoz fırın muhteşem. Tatlı olarak bütün tatlı çeşitleri mevsimine göre mevcut ama ben bal bademini ve katmerini mutlaka denemenizi tavsiye ederim.