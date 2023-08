Alaçatı’da lezzet ve eğlence karnavalı

Masmavi denizi, pencerelerinden begonviller sarkan Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla masalların şirin kasabasıdır Alaçatı..Ege'nin incisi Çeşme'nin rüzgarlı havası, dar sokakları ve kendine has taş evleriyle ünlü son dönemde isminden sıkça söz ettiren Alaçatı, tatilcilerin gözde yerlerinden birine dönüştü. Lavanta kokan bu şirin kasaba artık ülkemizin en popüler tatil yerleri arasında. 1800'lere dayanan tarihi dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılıyor.Bu hafta lezzet durağımızda Türkiye'nin en gözde tatil beldesindeki değerli bir markayı ağırlıyoruz. Bir misyonu temsil eden Cahide, büyük emeklerle büyütülmüş tarihi bir mirası ayağa kaldırmıştır. Bu tarihi mekan şimdi Alaçatı eğlence sektörüne yön vermektedir.2004'ten bu yana "Cahide" adıyla faaliyet gösteren ve İstanbul dışında ilk kez Alaçatı'da kapılarını açan ve bu yıl beşinci sezonunu yaşayan ünlü mekanda birçok ünlü sanatçı sahne alıyor.İstanbul gecelerine damga vuran Cahide, olağanüstü lezzetleri, muhteşem şovları ve büyüleyici ambiyansıyla Alaçatı gecelerinde de farkını ortaya koyuyor.Ünlü mekan Alaçatı'daki beşinci sezonunda tadına doyulmaz lezzetlerini ve nev-i şahsına münhasır eğlencesini Ege büyüsüyle buluşturuyor. Burası için 'her akşamı festival tadında geçiyor' dersek yanılmış olmayız. Çünkü iddialı bir sanatçı kadrosuna sahipler... Gülşen'den Özcan Deniz'e, Yıldız Tilbe'den Serkan Kaya'ya, Melek Mosso'dan Derya Bedavacı'ya, Derya Uluğ'dan Fatih Ürek'e, Selami Şahin'den Buray'a ve Deha Bilimlier'e kadar birçok yıldız, Cahide sahnesinin tozunu havalandırıyor.Ve neredeyse hepsinde de rezervasyonlar günler öncesinden kapanıyor.Tabii ki Cahide'nin dev şov kadrosunu es geçmek olmaz... Pazartesi geceleri sahne tamamen onlara ait, diğer gecelerde de sanatçı öncesi performanslarını sergiliyorlar. Ama ne performans...Mekanın eğlencesi kadar lezzetleri de dillere destan... Bilirsiniz eğlence mekanlarında yemek çok önemsenmez. Ama Cahide'de durum farklı... Adeta bir fine dining titizliği hakim... Menü, dünya mutfağından özgün tatları barındırıyor.Her damak zevkine hitap eden lezzetleri bulabilmek mümkün. Ama 'özellikle ne yenmeli?' derseniz, bizim önerilerimiz vişneli açık dolma, noodle yatağında ızgara somon, karidesli, kabaklı ve fetalı risotto, dana pirzola şov, köz sebzeli domatesliburrata, tavuk lolipop ve kaburgalı sebzeli arancini... Cahide'de lezzet kadar sunum da önemli. Her şeyin sıradanlıktan uzak olduğu mekan, kokteyl konusunda da değişik bir deneyim sunuyor... 'Deli Saraylı, Fahriye Abla, Sevdanın Rengi, Sadakatsiz Bellini, Sugar Daddy Mojito ve Prenses Olacakken Mahvolduk' gibi çılgın kokteylleri deneyimlemelisiniz.Kısacası burası zamanın ilmek ilmek işlendiği bir mekan... Şehmus Şerbetçi ve İzzet Çapa ortaklığında hem İstanbul'da hem de Alaçatı'da lezzetin eğlencenin amiral gemisi... Burada saatlerin nasıl ilerlediğini fark etmeyeceksiniz bile... Çünkü size vakit kavramını unutturan bir ekibe emanetsiniz...