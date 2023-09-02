Dünya lezzetleri Balıkesirli gençlerin ayağına geldi

Balıkesir’e özel ürünlerle dünyaca ünlü sıcak-soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri buluşturan mekan gençlerin gözdesi...

İlk çağlardan bu yana farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bereketli toprakları, dört mevsimi yaşayan zengin iklimi ile "Türkiye'nin Mandırası" Balıkesir "Türkiye'yi Doyuran İl" unvanını hak eden bir şehir memleketim Balıkesir. Et ve süt ürünlerinde markalaşan Balıkesir, her dönem ülke sınırlarını aşan önemli başarılara imza atıyor.

Şehirlerin markalaşması, öncelikle şehrin cazibesinin artırılması, tarihi ve turistik mekanlarının tanıtılması, yöresel ürün ve hizmetlerin duyurulmasıyla mümkün... Şehir markası oluşturmak büyük önem taşıdığı için, bütün şehirler markalaşmak üzere çalışmalar yapmaya başladı ve etkili de oldu. Markalaşma çalışmalarının önemli bir kısmını da stratejik pazarlama oluşturuyor. Çünkü bu sayede markalaşan şehirler, ekonomik anlamda canlanıyor, şehrin yaşam kalitesi ve istihdam olanakları artıyor. Balıkesir büyük atılımlarla, içsel dinamiklerini, potansiyellerini ortaya çıkararak büyük bir markalaşma örneği sergilemiştir.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

KAPIDA KUYRUK OLUYOR

Lezzet durağımız bu hafta, memleketim, doğduğum topraklar Balıkesir'de. Balıkesir'in bir başarı hikayesi yazarak dünya lezzetlerini sunduğu Balbucks'tayız. 26 Haziran'da kapılarını açan Balbucks, günde 5000 kişi ağırlamakta. Balıkesir'in en önemli meydanı Zağnospaşa Cami Meydanı'nda, yer almaktadır. Dünyaca ünlü sıcak - soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünler; her kesimden insanın kolaylıkla temin edebilmesi için uygun fiyata tezgâhta yer alıyor.

7'den 70'e herkesin keyifli zaman geçirebileceği mekân, 17 personel sabah 08.00'den gece yarısına kadar 2 şubede hizmet veriyor. Balbucks1' de soğuk sıcak kahveler, dünyaca ünlü sıcak - soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünler yer almaktadır. Balbucks 2'de ise çay, Türk kahvesi, sıcak soğuk içecekler yer almakta burada masalardan servis alınmaktadır.

Dünya kahvelerinin lezzetlerini kendi özel reçeteleriyle oluşturmuşlar. İçeride çalışan müthiş bir AR-GE ekibi var. Bu uzman ekipler, her gün tadımlar yapıyorlar yeni lezzetler oluşturup reçeteler hazırlıyorlar. Sonunda ortaya muhteşem lezzetler çıkıyor. Fiyat performans dengesi uygun olduğu için günün her saati kuyruk oluşmaktadır.

20 İLÇEYE YAYILACAK

"Büyükşehir olarak sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden birini daha hayata geçirerek yerli ve milli kahve zincirimizin ilkini şehrimize kazandırdık" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balbucks'ın, fiyat politikası ile özellikle öğrencilere hitap eden sosyal bir tesis olduğunu söyledi. Balıkesir'in 20 ilçesinde şubeler açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Yeni konseptimizde kahve, fresh, hafif, lezzetli ürünlerin dışında; peynirimizi, balımızı, zeytinimizi de Türkiye'ye tanıtacağız" dedi. Başkan Yılmaz, "Tarihi Zağnos Paşa Cami meydanında geçtiğimiz yıllarda kapsamlı bir yenileme ve restorasyon çalışması gerçekleştirmiş, cami ile çevresini eski ihtişamına geri döndürmüştük. Balbucks'ın burada faaliyete geçmesi şehir için oldukça anlamlı. Çünkü Zağnos Paşa Cami, bu şehrin en değerli kültürel varlıklarından birisi. Ayrıca vatandaşların en fazla vakit geçirdiği noktalardan" dedi.

GENÇLER İSTEDİ DİYE

Şehirde, iki üniversite ve 30 binden fazla öğrencinin bulunduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bizim bir sloganımız var; biz en çok gençlerin belediyesiyiz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Aslında Balbucks fikri, gençlerin bize yol göstermesiyle oluştu. Onların ihtiyacı doğrultusunda planlandı. Kısa süre içerisinde her yaştan vatandaşımızın gözde mekanı haline gelen bu sosyal tesislerimiz şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

İÇECEKLER: Mutlaka Latte'sini deneyin. Ice caramel macchiato, yaban mersini bubble tea, çilek buble tea, ice hibiscus, çilekli limonata, cappuccino, Americano, espresso, filtre kahve, Türk kahvesi ve çay çeşitleri de bulunmaktadır.

PASTANE ÜRÜNLERİ:

Cheesecake, organik ekmek ve sandviç ürünleri Avrupa ve dünyanın en iyi markası olan Heg Gıda tarafından üretilmektedir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 70.000 m2 kapalı bir alana yayılan BRC standartlarındaki üretim tesisi uluslararası zincir mağazalara ve tedarikçilerine partner olabilecek kapasitede dizayn edilmiştir. Tramisu, karaorman pasta, kahveli pasta, limonlu cheesecake, San Sebastian benim tavsiye ettiklerim, tadabildiklerim. Ayrıca çikolatalı pasta, elmalı tartı deneyebilirsiniz. Peynirli, otlu poğaça çeşitleri, tost çeşitleri ve simit de tercih edilebilecek ürünler arasında. Üç peynirli, kaşarlı, Ezine peynirli, dana jambonlu, tavuk fijita, pide, döner ve kavurmalı sandviç çeşitlerini deneyebilirsiniz.

Son söz; Günümüzde yalnızca ürün ve hizmetler değil; ülkeler, bölgeler hatta şehirler de markalaşmanın konusu haline geldi. Bunun için ise şehrin tüm paydaşlarının markalaşma sürecine katılması ve şehre uygun marka kimliğinin oluşturulması önemlidir. Balıkesir bunu başarmış. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum.