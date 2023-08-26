‘Sağ’ların anılarıyla lezzetlenen sofralar

Ünlü bağlama ustası Arif Sağ'ın kızı Aslı'nın, babasının müzikleri ve anıları eşliğinde kurduğu sofraların lezzetine doyum olmuyoru hafta lezzet rotamız yine Urla, çünkü şimdi tam Urla zamanı...Urla son dönemin popüler bir gastronomi destinasyonu, Türkiye'nin Toscanası olarak anılan ilçede müthiş gelişmeler var. Biz de bu gelişmelere kayıtsız kalamıyoruz lezzet rotamızı yine Urla'ya çeviriyoruz. Urla kasabası, telaşsız ruhu, insancıl ve dostane atmosferi, mis gibi havası ile tam anlamıyla Ege zamanını yaşatan bir adres. Benim de çok sevdiğim Urla'nın en güzel yeri olan, Sanat Sokağı da ziyaretçilerin uğrak noktası.Bugün ilçenin simgesi Sanat Sokağı'ndaki sıra dışı bir mekanda, halk müziğinin yaşayan efsanesi, bağlama virtüözü Arif Sağ'ın kızı Aslı Sağ'ın mekanı Aslında'dayız. Sakinliğin, huzurun son noktası, dünya starlarının da tercihi olan Urla'daki Aslında Restoran ilçeye çok yakışmış. 19 Mayıs'ta kapılarını açan mekanın şimdiden bir müdavim listesi oluşmuş durumda.Mekan her akşam dolu, yer bulmanız için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.Bina Urla'da yıllarca nalbant olarak hizmet vermiş. 1980'li yıllardan itibaren atıl kalmış. 5 yıl emek verilerek restorasyonu yapılmış. Tasarımı, dekorasyonu ve çizgisi ile tam bir Urlalı olmuş.Burada candan ilgi ve sevgi ile karşılanıyorsunuz Aslı Sağ'ın pozitif enerjisini hissediyorsunuz.Ortakları da mutfağında şef aynı zamanda. Aşçılık eğitimi alan Simin Karakaş, Şef Orçun Karakoç ve Tolga Sağ.Aslı Sağ... İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Mezunu. Sinemacı, yardımcı yönetmen Urla'ya dizi çekimi için gelmiş, geliş o geliş. Hayallerini birleştirmişler, hayallerindeki mekanı açmışlar. İstanbul ile Urla'nın yemek kültürünü buluşturmuşlar.Yaz kış açık olan mekan sadece salı günleri kapalı."Sıcak bir aile ortamında misafirlerimizi kalpten karşılıyoruz" diyor Aslı hanım. 7 yıl önce annesi Yıldız Sağ'ı kaybetmiş. Annesinin anısına "Yıldız Köşesi" yapmışlar. Büyük usta Arif Sağ'ın Yıldız Hanım'a yazdığı "Sarhoş" parçası bütün mekanla birlikte söyleniyor, herkes unutamadığı, kaybettiği, sevdiği kişinin anısını böyle yaşatıyor. Mekanda sağlıklı ve lezzetli yemekler ile özenli mezeler var. İşlerini aşkla yapıyorlar, bunu iş gibi görmüyorlar çünkü işleri hayat tarzları olmuş.Misafirlere menüyü detaylı şekilde Aslı hanım anlatmakta.Kabak, pirinç, taze soğan, süzme yoğurt, dereotu naneli yağ ile yapılan Nuraniye'yi, mekanın spesiyal mezelerinden Dedenin mezesini mutlaka denemelisiniz.Tarçınlı soğan, kuş üzümü, süzme yoğurt, file bademden yapılan mezeye bayıldım. Aslında Şakşuka, Körfez Fava, Çıtır Patatesli Atom, Muhammara, Mücver, yine mekanın spesiyallerinden Ege Karma (kuru domates, kuru meyveler, Bergama tulumu, nar ekflisi, ceviz ve susam), yine mekanın özel mezesi Seviçe(levrek, zencefil ve lime sos, kırmızı soğan ve kişniş.)Domates Salatası (domates, kırmızı soğan, reyhan, soya sos) Zarif Çoban, Roka Domates salatası.Izgara Keçi Peyniri, humus (nohut, tahin, sarımsak, kimyon, kırmızı biberli ve çam fıstıklı tereyağı), Çıtır Kabak (çıtır ince kabak kızartma, yoğurt sos), Etli Çıtır Börek (biftek, kaşar peyniri, sarımsaklı yoğurt ve domates sos), Sıcak Mevsim Otları (kavrulmuş karışık ege otları, süzme yoğurt), Yaprak Ciğer (kuzu ciğer, sumaklı maydanozlu soğan salatası), Deniz Mahsullü Şevketi Bostan (Şevketi bostan, karides, ahtapot), Humuslu Kokoreç (humus yanında tereyağlı dilim kokoreç)Arpalı İncik (arpa şehriye pilavı ile kuzu incik), Deniz Mahsullü Şamandıra (levrek, karides, kalamar, Şarap sos) Beğendili Kaburga (dana kaburga, patlıcan beğendi)Mevsim meyveli irmik tatlısı (sütlü irmik, vişne sos, çıtır tel kadayıf ve çilek), Sarışın (zerdeçallı poşe armut, lor kreması, Antep fıstığı)