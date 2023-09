İlhamı doğadan alan lezzetler

Büyük şehirden kaçışın huzurlu ve dingin adresidir Urla... Naif, nostaljik ve doğal keşifler sunan tarihi Urla, telaşsız ruhu, insancıl ve dostane atmosferi, mis gibi havası ile Ege zamanını yaşatan bir İzmir şaheseri.Bu hafta lezzet durağımız Urla sevdalısı bir ailenin, cennetten bir yaşam alanı yaratmak amacıyla çıktığı yolculukta yeni keşifler, mutluluklar ve unutulmaz bir tatil anısı bırakmak amacıyla kurduğu Ayşe Hanım Konağı içindeki Gia Urla Restoran'ı anlatacağım sizlere...Urla'da, doğanın kalbine konumlanan muhteşem manzarası ve tadına doyulmaz Ege lezzetleriyle damaklara imza atan Gia Urla akıllardan silinmeyecek anılar yaratıyor... Gia Urla'nın mottosu geçmişten beri süregelen ürünleri alıp bugünde sentezlemek... Ürünün dokusunu ve yapısını kaybetmeden sürekli kendini yenileyen, doğadan aldıkları ilhamla güzeller güzeli Ege'yi sofralara yansıtabilen ve kendi içinde kendini besleyen bir mutfağa sahipler.Gia, Vietnam dilinde aile demekmiş.Ünlü modacı ve Televizyoncu İvana Sert'in uluslararası vizyonu ve kurumsal bakış açısı ile sevgili eşi Sezer Dermenci'nin işletmecilik deneyimi birleşince ortaya Gia Urla markası çıkmış.Gia Urla'nın 2 yıllık bir hikayesi var, burası kısa sürede hem İzmir'in hem de Türkiye'nin sayılı restoranlarından birisi olmuş. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından müşterileri var. Mekanın tasarımında her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, ortaya muhteşem bir ambians çıkmış.Burada yaz ayları kadar kışın da şömineler eşliğinde bambaşka bir atmosfer yaratılıyor.Sezer Dermenci, 20 yaşında başlamış bu mesleğe, 25 yıldır da devam ediyor.Babası küçük bir işletme ile başlamış.Sezer bey ise işine olan sevgisi, tutkusu, başarma azmi ile işleri büyütmüş. Şu anda Urla'da Denizaltı ve Port işletmeleri var. Gia Urla, 150 kişilik yazlık kapasiteli...Ayşe Hanım Konağı'nda ise 600-800 kişilik özel geceler ve konserler düzenleniyor.Konak, 2017 yılında 11 odalı olarak hizmete girmiş. Yemyeşil bahçesiyle Urla'nın huzurlu yaşamına ve mutluluğa açılan kapısı Ayşe Hanım Konağı, butik otel tarzında...Tüm konukseverliğiyle sizleri karşılıyor.Ev ortamı sıcaklığı ile 5 yıldızlı otel imkanlarını birleştiren bu samimi adres, size bütün senenin yorgunluğunu unutturup, düşlediğiniz tatili yaşatıyor.Misafirlerin anıları ile süslenmiş bu otel, kapısından girdikten sonra bırakıp gidemeyeceğiniz bir çekim alanı yaratıyor.Gastronomi dünyasında birçok ödül alan başarılı Şef Serkan Çakır, Gia Urla'nın başında... Yerel ürün ve yemekleri, basit teknikler ve eşleştirmeler ile günümüz gastronomik beklentileri doğrultusunda yorumlamayı mutfak tarzı olarak benimseyen Serkan Şef, çocukluğundan günümüze kadar demlene demlene gelişen mutfak hafızasını, Gia'da paylaşıyor.Toprağın, bölgenin ve mevsimin ritmini dinleyerek oluşturdukları menüleri ile gurme bir deneyimden bile daha fazlasını sunuyorlar. Lokal ürünleri ve üreticileri her daim ilk sırada tutuyorlar. Yerel üreticiden aldıkları ürünleri yalın pişirme teknikleriyle sentezleyip modern sunumlar ile prezante ediyorlar.Taze olanı direkt herhangi bir aracı ve tedarikçi olmadan yerinden alıp; malzemenin iyisine ulaşılabilirliğin vermiş olduğu rahatlıkla ürünlerin değerlerini değiştirmeden yalın bir şekilde servis ediyorlar. Gia Urla'nın bir Ege ve Şef restoranı olduğunu söyleyen Sezer Dermenci, "Çok başarılı bir şefimiz ve ekibimiz var. Bulunduğumuz bölgenin bize vermiş olduğu değerleri kullanarak hikayelerimize yön veriyor ve bunları misafirlerimizle paylaşıyoruz" diyor. Gia Urla'da önümüzdeki günlerde mevsimine göre yeni menü hazırlanıyor. Sekan Şefin bu menüsüne bayıldım, doyamadım. Enfes lezzetlere yörenin en iyi içecekleri eşlik etti.Yeşil Urla, dana carpaccio, somon tartar, dana dil söğüş, dana dil dilimleri, kuru domates, taze kişniş gramolata, kuru sarımsak, soğan reçeli ve semiz tabağı.Tarhanalı ahtapot, deniz mahsullü karnıyarık, isli karides, taş fırından kalamarGünün balığı, bonfile, küşleme ve kuzu tandır. 9 saat odun ateşinde ağır pişmiş kuzu koldan yapılan tandır, altında taş fırından lavaş, karamelize soğan, karadut, pekmezli kavrulmuş bademli roka salatası ile servis edilmekte enfes bayıldım.