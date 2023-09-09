Balıkçı aileden Ege ve Akdeniz lezzetleri

Muhteşem sahili ve konumuyla, denizin, aşkın, sevginin yaşanacağı özel bir yer olan eski ismiyle Köste yeni adı Dalyan, Nezir'in Tinika'ya dillere destan aşk hikâyesinden esinlenerek, aşk festivallerine ev sahipliği yapıyor. Bu hafta Lezzet Durağımız Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden olan Ege'nin incisi Çeşme Dalyan'da balık ve lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan "Levent'in Yeri". İnsanı dinlendiren ve huzur veren dekorasyonu, lezzetleri ve servis kalitesiyle kendisini özel hissedenlerin mekanı. Dalyan, marinada, harika manzarası, deniz esintisi özenli ve sıcak ambiyansı, keyifli müzikleri, deneyimli personeli ile rahat edeceğiniz bir yer Levent'in Yeri. Geniş ve ferah açık havada denizin kenarında harika bir manzarada gönlünüzce, dostlarınızla, sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.Çeşme Dalyan'da, 1977 yılında 3 masa ile kafeterya olarak hizmete girmiş, bugün ise lezzet tutkunlarının en önemli adresi olmuş... Ailece balık işi yapıyorlar; Akdeniz Bölgesi'nde, İzmir ve Çanakkale'deki tüm restoranların balık, ıstakoz, kalamar ihtiyacını karşılıyorlar.Burası yaz-kış açık bir mekan.Üç kuşaktır hizmet veren ve bölgesinde adeta efsane olan Levent 'in Yeri, yeni konsepti, tasarımı, yenilenen yüzü ve hizmet anlayışı ile müşterilerine lezzet ikramı yapmanın gururunu yaşıyor.Balığın, kalamarın, ahtapotun, karidesin en tazesini ve doğalını kullanan, hem bildiğiniz geleneksel tatları, hem de daha önce hiç karşılaşmadığınız Ege'nin farklı harmanlanmış lezzetleriyle fark yaratmaktadır.Levent'in Yeri, Levent Atasoy yönetiminde bir aile işletmesi. Atasoy çocukluğundan beri, bu sektörün içinde yetişmiş, bu işin ruhunu, doğasını bilen, işini sevgiyle yapan, samimi bir işletmeci.Müşterileri ile özel olarak ilgileniyor.Şimdi işin başında genç dinamik başarılı 3. Kuşak Mert ve Meriç Atasoy kardeşler bulunuyor. Levent'in Yeri'nin en önemli farkı balıkçılığın profesyonel işleri olması kuşaklar boyu balıkçılık mesleğini sevgiyle yapmalarıdır.Asıl işleri balıkçılık olunca balığın deniz ürünlerinin en tazesi en iyisini müşterilerine restoranda sunmaktadırlar.Mekan kışın 200 yazın 650 kişilik kapasitesi ile Çeşme Dalyan Marina'da hizmet veriyor. Bütün balıkları mezatlardan kendileri bizzat günlük ve taze olarak seçiyor. Diğer malzemeler ve ot çeşitlerini de kendileri köy pazarlarını dolaşarak topluyor ve bölgenin özel otlarını müşterilerine sunuyor.Dışarıdan alınan hiçbir şey yok. Mezeler o kadar çeşitli ki, seçmekte zorlanıyorsunuz.Özellikle balık mezeleri tütsülü balık, orkinostan marin ve güneşte kuruttukları levrekten lakorinos muhteşem... Susamlı enginar hardal soslu, fesleğenli Girit ezmesi, portakallı çanak enginar, hardallı patlıcan dövme fındıklı, maş fasulyesi, nar ekşili patlıcan, ısırgan otu salatası, bulgurla şalgamla kaynatılarak sunulan maydanoz salatası, parmesanlı kabak salatası ve peynirli patlıcan dövme çok lezzetli... özel sosla yapılan enginar salatası, yine şefin özel sosu ile yapılan levrek marin enfes lezzetler.Ara sıcaklarda Dalyan lokumu, deniz ürünleri kadayıfla kızartılarak file badem ve çedar sosla servis edilmektedir.Bademli balık köfte; levrek karides, kaşar maydanoz dereotu file bademle ızgarada pişirilerek servis edilmektedir.Okyanus böreği, Osder soslu ahtapot muhteşem bir lezzet, mutlaka tadın derim. Benim asıl çok sevdiğim bugüne kadar yediğim en iyi safran soslu Şevketi Bostanlı levrek harikaydı bayıldım. Balık simit, kalamar, karides, kadayıflı karides, sübye dolma, patlıcanlı levrek sarma, balık lokumu, kalamar ızgara ve Rum usulü yapılan ahtapot ızgara, enginarlı deniz kalbi ve şevketi bostanlı karidesi de tatmanızı tavsiye ederim.Ayrıca müşterisinin beğenisine damak zevkine göre özel olarak ara sıcak yapılmaktadır.Ana yemekte tabii ki balık; bademli levrek, buğulama (Paşa) soğanla baharda az suyla güveçte yapılıyor. Deniz mahsullü makarna, kabuklu midye, akvadis şarap soslu yapılıyor. Mavi yengecin en özel çeşitleri şarap soslu dolması, ızgarası hiçbir yerde bulamayacağınız özel çeşitleri yapılmaktadır. Tatlılarda frambuaz dünyası, katmer, bal badem, portakal tatlısı, efsane çıtır kabak ve enginar tatlısı dikkat çekiyor.