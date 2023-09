İzmir’in en güzel manzarasında lezzet sörfü

Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" dediği ülkemizde, geçmişten günümüze pek çok medeniyetin doğuşuna tanıklık eden coğrafyamız, antik kentleri, müthiş yemekleri, tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ile adeta bir cennet.Yemek kültürümüze gastronomimize doğallığı kaliteyi getiren İzmir'in kahvaltıcısı Tuzu Biberi yeniliklerle yoluna devam ediyor. Bu hafta lezzet durağımız, Türkiye'nin en iyi 10 kahvaltı mekanı arasında yer alan, birçok ödülün sahibi ünü İzmir'in sınırlarını aşan ilklerin markası Tuzu Biberi restoranlar zincirinin yeni markaları TB Bistro Longue Restoran. İzmir'in denize açılan kapısı, denizin kokusunu, mavinin huzurunu alabileceğiniz Balçova'daki İzmir'in tek marinasının içerisinde yer almakta. 1000 kişilik kapasiteli mekan çok nezih, keyifli bir dekorasyonu var. Tuzu Biberi bu kez bilgi birikim tecrübelerini aktardıkları 3 bölümden oluşan mekan olarak çıkıyor karşımıza. Tuzu Biberi Kahvaltı, Cafe Bar TB Bistro Longue ve alakart restoran bölümü bulunuyor. Burada bütün süreçlerde Tuzu Biberi kalitesini güvencesini hissediyorsunuz. Efsane manzarada keyifli, şehrin içinde izole bir yer, bambaşka bir atmosferdesiniz.Ücretsiz vale hizmeti veriliyor. Mutfağı çok iyi. Menünün içeriği kalitesi farklı. Bütün imalatı kendileri yapıyorlar.Lezzet ve sunum kalitesi yüksek.Bütünsel bir yaklaşım içerisindeler.Harika bir manzara, müzik, kalite, lezzet ve samimiyet var. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mekan kışın da çok güzel yeniliklerle sizleri ağırlamaya hazırlanıyor.TB Bistro Longue Restoran'da dolu dolu bir gününüzü ailenizle, çocuklarınızla, dostlarınızla keyifli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sabah harika manzara eşliğinde denizin kenarında Tuzu Biberi'nin meşhur kahvaltısını keyfiyle edebilir, öğlen TB bistro Longue'de atıştırmalıklar eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilir, akşam da enfes müzikler eşliğinde enfes lezzetleri tadabilirsiniz.Alsancak şubesi, Çeşme Marina şubesi de bu konsepte geçmiş. Canlı müzik var. Kışın Çarşamba, Cuma ve Cumartesi canlı müzik olacak. TB Bistro Longue, organizasyon ve etkinlikler için çok iyi bir tercih. Nikah yemekleri, dernek ve şirket yemekleri, bayi toplantıları STK ların yemekleri ve yetişkin doğum günleri için çok özel menülerle hizmet verilmekte. Şirket motivasyon yemeklerinde özel menüler hazırlıyorlar. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip mekan üretilen tüm ürünler, en önemli gıda güvenliği sistem ve gerekliliklerinden olan HACCP'ye uygun şekilde Gıda Mühendisleri kontrolünde yapılmaktadır.Nehir Sipahi Kayadelen ve Hamdi Güner başarılarının sırrını, "Hedefimiz; her gün ilk günkü heyecanla daima özenle bu işteki hedeflerimize müşteri memnuniyeti ile fark yaratarak, sektörde tercih edilen marka olmak. Çalışanları üreticisi ve tedarikçisi ile birlikte büyüyen üreticisi ile bütünleşen ve söz sahibi olan bölgesel güç olmak" sözleriyle açıklıyorlar.Ekşi maya ekmekleri Nehir hanımın elinden. Peynir tabakları çok özel. Çıtır sepetindeki ürünlerin tazeliği kalitesi farklı ki sosları bile çok özel, kalamar tava, chicken fingers, çıtır tavuk kanatları, cheddar fries, steak fries, mac&cheese, fish& cips ve karides güveç var. Karides gerçek lezzetinde. Deniz ürünlerini pek çok balık restoranından daha iyi yapıyorlar.Somon Benedict ve füme kaburga Benedict gibi ekmek üstü lezzetler çok iyi.Salatalarda; waldrof, deniz mahsullü, sezar, kinoa ve baby enginar, keçi peynirli ve elmalı roka ve şefin salatası mutlaka denenmeli Makarnalarda; Arabiata, fettuchini alfredo, sea food linguine ve noodle tavuk, et ve deniz mahsullü çeşitlerini seçebilirsiniz. Burger çeşitleri de çok iyi. Hiçbir yerde bulamayacağınız taş fırın pizzası çok özel, mutlaka deneyin.Margarita, Quatro (dört peynirli), marine, pepperoni, vejeteryan, füme kaburga, alaturka çeşitlerini deneyebilirsiniz.Benim favorim dört peynirli.Et ürünleri de çok başarılı. Özellikle kuzu inciği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mantar soslu bonfile, söğürtme, Wrap (Mexican dürüm) et, ızgara kasap köfte, cızırdayan kaşarlı köfte, kaşarlı mantarlı kasap köfte denenmesi gerekenler arasında.Tavuk çeşitlerinden mantar soslu, beğendili, köri soslu, tavuk lokum, tavuk şinitzel, parmak piliç şnitzel tercih edilebilir.Denizden lezzetlerde bademli somon ve levrek var.Tatlı olarak; dondurma, frambuazlı badem tatlısı, mozaik pasta, profiterol, şeftali Hüdavendigar ve supangle...