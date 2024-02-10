Kordon’un kalbinde enfes lezzetler

Eşsiz konumu, 8500 yıllık tarihi, doğal ve kültürel mirası, iklim yapısı itibari ile İzmir, Türk turizminde oldukça özel bir yere sahip. Gün doğumunda sessizliği bölen manzarasını, kahvaltıda boyozun kokusunu taşıyan rüzgarını, denizinin tuzunun vücudunuzda bıraktığı hissi, vapurların martıların çığlıkları arasında usul usul gidiş gelişlerini, canlı dinamik öğle vaktini... Ve nihayet gün batımını, imbatı... Yani en az bir gün ve bir geceyi geçirmek gerekir Kordon'da... Bu hafta lezzet durağımız, işte tam da Kordon'un kalbinde açılan dünya markası Marriott Otel Restoranları... Açıldığı günden bugüne benim de en sevdiğim mekanlar arasındaki yerini aldı Marriott. Özellikle çatı katında güneşi batırmanın keyfini anlatacak kelime bulmak gerçekten çok zor. Kocaman turuncu bir tabak gibi denize gömülerek batarken güneş, siz de tüm yorgunluğunuzu ve stresinizi takıveriyorsunuz onun ardına... Gerisi iyilik güzellik. Çatı katındaki havuzuna, 450 yaşındaki zeytin ağacına, hizmetine, manzarasına, şıklıkla döşenmiş konforlu odalarında huzurun lezzetin kalitenin keyfini yaşayacaksınız... İzmir Marriott, bir şehir oteli olmasına karşın, konuklarını şehrin içinde bir resort hissi ile ağırlıyor.İzmir Marriott, Sevgililer Gününe özel romantik programlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Otel, Lima Restaurant ve Pagos Rooftop'ta düzenlenecek özel etkinliklerle çiftlere unutamayacakları bir deneyim vadediyor.Hafızalarda yer edecek etkinliklerin yanı sıra Quan Spa, Sevgililer Günü için özel olarak tasarlanmış Beloved Bliss Masaj Paketi ile henüz hediyesini seçmemiş misafirler için benzersiz bir armağan fırsatı sunuyor. Lima Restaurant, Sevgililer Gününde çiftlere sunduğu özel akşam yemeği ile sevdikleriyle unutulmaz anılar biriktirmek isteyenleri mükemmel bir etkinliğe davet ediyor. Ege Denizi'nin huzur veren manzarası eşliğinde, çiftler özenle hazırlanan menüdeki lezzetleri tadarken, canlı müziğin keyfini çıkararak romantik bir atmosferde Sevgililer Gününü kutlayacaklar. Pagos Rooftop, Okan Güven, Şinasi ve Eighth Dimension'un sahne alacağı LoveGroove Party ile şehrin en gözde terasında, deniz manzarasına karışan yıldızların eşlik ettiği unutulmaz bir etkinlik eşsiz bir Sevgililer Günü geçirmek isteyenleri bekliyor.Marriott otelinin 3 restoranından birisi olan Lima, tüm gün açık... Açık oturma alanı ile gezinti bölgesinin en iyi manzarasının yanı sıra restoranda açık büfe kahvaltı, dünya lezzetleri ve en taze malzemelerle yerel lezzetler sunuluyor.Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için hizmet veren Lima'ya otel müşterisinin yanında dışarıdan da müşteri kabul ediliyor. Burada dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebilir enfes lezzetleri tadabilirsiniz. Rahatlayabileceğiniz ve tekrar enerjinizi toplayacağınız özel bir alan sunan M Club bünyesinde birçok avantajı da barındırıyor. Günlük açık büfe kahvaltı, ücretsiz kahve, çay ve alkolsüz içecekler, akşamları ücretsiz Küratör Hors D'oerves, gün boyunca ise ücretsiz hafif atıştırmalıklar bulunuyor. Lima Restoran'da enfes lezzetlerden tadabildiklerim arasında. Meze olarak nazuktan, pancarlı humus, muhammara, isli biber borani, İzmir usulü atom, zeytinyağlı Urla enginarı... Ara sıcaklarda, şefin speciali peynirli karides saganaki muhteşemdi. Ana yemeklerde; Deniz levreği, ızgara dana bonfile, dana yanak, kuzu fırın, somon teriyaki, tavuk şiş, ızgara köfte ve karışık ızgara tercih edilebilir. Tatlıda bitter çikolatalı dankek ve limon bahçesi, matcha San Sebastian mutlaka denenmeli.