Eğlence ve lezzet bir arada

ge Denizi'nin lacivertten turkuaza tüm renkleriyle bezeli koyları, imbatı, sahili ve termal kaynaklarıyla İzmir farklı bir şehirdir. Aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır. Bu hafta lezzet durağımız tarihiyle, doğal güzellikleriyle, sosyal yapısı ve kentsel gelişim hacmiyle İzmir'in en özgün ilçelerinden biri Konak'ta. İzmir'in en sevilen bölgesinde yeni açılan mekan muhteşem lezzetleriyle eğlencesiyle İzmirlilerin buluşma noktası olmaya aday...İzmir'in güzelliğini, rengini, enerjisini yansıtan yeni bir konsept mekan. İnci Tower'ın altındaki Newold, insanların günün yorgunluğunu attığı, dost meclislerinin kurulduğu çok özel bir yer. Günlük aperatif atıştırmalıkları, özel içecek çeşitleri ve kokteylleri ile insanların sosyalleşmesi ve sohbet etmesi keyifli anlar geçirmesi eğlenmesi için planlanmış. Aynı zamanda enfes lezzetleri tadabileceğiniz, prestijli konumu ideal bir buluşma noktası.Zengin görsel sunumları ve özel menüleriyle mutlaka deneyimlenmesi gereken yeni nesil bir mekan... İzmirli aynı mekan içerisinde hem kaliteli lezzetli yemeğini yiyor hem de haftanın 6 günü farklı DJ performansları eşliğinde dostları ile eğlenebiliyor.Yemekte 125, ayakta eğlencede 200 kişi kapasiteli bir mekan akşam 19:30'da açılıyor. 22:30'a kadar mutfak hizmet veriyor. 22:30'dan sonra eğlence başlıyor ve gece 02:00'ye kadar devam ediyor, otopark sorunu da bulunmuyor.Müslüm Kaygısız, Mustafa Tiril, Kadir Çetinkaya ortaklığında kurulan bir mekan. Milliyet Ege Gazetesi'nde birlikte çalıştığım güzel kardeşim Kadir Çetinkaya, 15 yıllık işletmecilik tecrübesiyle Mustafa Tiril ve İzmir'in eğlence dünyasına yön veren isimlerinden Müslüm Kaygısız buraya, sevgisini, ruhunu, bilgisini, tecrübesini akıtmış. Çok güzel sıra dışı bir yer olmuş. Dekorasyon özel olarak tasarlanmış işinin uzmanı bir mimarla çalışılmış keyifli çok özel bir tasarım çıkmış. Masadaki lambadan aydınlatmalara kadar tüm detaylar düşünülmüş. Bar şefi Cenk Kama'nın 22 yıllık tecrübesini kullanarak mekana özgü reçetelerini oluşturduğu kokteyller çok özel. Kokteyllerde kullanılan ürünler organik ve taze. Yapay tatlandırıcılar, şurup kullanmıyorlar. Mesela bütün mekanlarda bulunan kuzu kulağı kokteyli burada farklı yapılıyor; tarhun otu ve yeşil elma ile hazırlanan çok özel bir lezzet. Mutfak ekibi çok başarılı, çok güzel işlere imza atıyorlar. Mutfak şefi alanında kendini kanıtlamış, 20 yıldır birçok marka mekanda çalışmış, İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu'nda yer almış bir isim şef Nurullah Yaşar...Mutfaklarında; Akdeniz, İtalyan, Fransız, Meksika ve Osmanlı'dan dokunuşlar var. Enginarlı yaprak bonfile bunun örneği.Muhteşem lezzet mutlaka tatmalısınız.Enginar, çam fıstığı ve yaban mersini kullanıyor. Şefin memleketinin lezzeti altındaki yoğurtlu çerkez dövmesi muhteşem bir tat. Ege otlarının kullanıldığı enfes salatasına bayıldım. Görsel sunumu, tazeliği, karışımı lezzeti harikaydı. Doğal sızma zeytinyağları kullanılıyor, özel sosları mevcut. Sipariş üzerine her türlü yemek yapılıyor. Pizza, makarna, salatalar ve atıştırmalıklar çok güzel ve lezzetli. Salatalar çok beğeniliyor. Ana yemekte etlerini denemenizi tavsiye ederim.Başlangıçlar; Burrata, ahtapot bruschetta, soğuk et ve peynir tabağı, somon füme tabağı Salatalar; Avokado, kinoa ve bonfile, Greek Salad, hellim masculine, seafood salad Makarnalar; Nero, Mac&Cheese, Ravioli Verdi Al Guartro Formaggio, Rigatoni all Pesto, Tagliatelle Beef Cream Pizzalar; Füme kaburga, pizza quartro, BBQ, Jalapeno, Burata Ribs, Margarita Ana yemekte; Teriyaki lokum bonfile, rib eye steak, enginarlı yaprak bonfile, Meksika usulü tavuk şinitzel, taze baharatlı Norveç somonu, Austin köfte.