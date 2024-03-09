Kumaş kokusuna adanmış bir ömür

Sıfırdan zirveye tırmananların hikayesi her zaman beni çok etkilemiştir.Bugün köşemde sizlere işini tutkuyla, sevgiyle ve amatör ruhunu kaybetmeden yapınca çalışınca zirveye nasıl tırmanıldığını, nasıl marka olunduğunun hikayesini anlatacağım.Mesleğini aşkla sevgiyle yapan, İzmir'de kişiye özel terziciliğin örnek marka ismi olan Nadir Demir'in başarı hikâyesi ders çıkarılacak nitelikte. Günümüzde eskiye duyulan özlem, hızlı üretime olan tepki ya da fark yaratma isteği nostaljik olarak algılanan terzilere olan ilgiyi diri tutuyor. Özellikle kişiye özel dikim, giyim kuşamına özen gösterenlerin adresi olmaya devam ediyor. Bu yüzden meslekleri unutulmaya yüz tutmuş sanılsa da bugünün popülaritesine ayak uydurmuş, saygınlık kazanmış, kapıları hâlâ çok çalınan, belli müdavimlerin ulaştığı adrestir kişiye özel çalışan terziler...Geçmişte elbise dikim işi ve bu işi yapan terziler, bugün kişiye özel dikim-tasarımkişi ekseninde sürdürüyor varlıklarını. Hayallerinin peşinden gidince doğduğun topraklara ve mesleğine neler kazandırabileceğinizi ispatlarsınız. Bazıları lider doğar hep yeniliğin farklılığın peşinden gider. İlklerin adamı olur. Nadir Demir de hayallerinin peşinden gitmiş, mesleğine değer katmış, kişiye özel terziciliği yaşatan emek veren markaismi olmuş. Çocukluğundan itibaren ilkokul yıllarında çırak olarak başladığı babasının terzisi Vedat Kokulu'nun dükkanında, o kumaş kokusunu, o sevdayı almış.Alış o alış; mesleği hayatının işi olmuş, tutkusu, yaşama sevinci, hayat ritmi olmuş. "Bu iş beni hayata bağlıyor, bu işle yaşıyorum, nefes alıyor, hayata bağlanıyorum. Bu işin çıraklığını ilk okul çağlarında başladım benim vazgeçilmezim oldu, kumaşları sevdim, mesleğimi okulumdan çok ve çok keyifle yapıyorum bu işi. Çıraklık dönemi ile birlikte en önemli adımım o andır 30 yıldır dolu dolu" diyor.Can Yücel "Hepimiz zirvede olmak isteriz asıl keyif oraya tırmanırken yaşadıklarımızdır" demektedir.13 farklı marka ve tasarımcının yeni koleksiyonunun tanıtımını yapıldığı, iş siyaset dünyasından ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı İstinyepark'taki defilede Nadir Demir rüzgarı esti. Nadir Demir birbirinden renkli ve şık 32 adet koleksiyon ile yer aldı. Smokinlerin de podyuma çıktığı defileye katılım yoğundu. Mon Jardin'in koleksiyon için özel olarak süsleme yaptığıgecede modeller ve Nadir Demir sahnede dakikalarca ayakta alkışlandı. Tony Robbin "Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur" demektedir. Ulusal ve Uluslararası moda sektöründe Nadir Demir adını çok sık duyarsanız, bilin ki bu emeğin, bu inancın adanmışlığın eseridir.Modanın çıkış noktası kişiye özel terziciliktir, kişi kendine göre bir tarz yaratır. Defileye 3 aylık sürede hazırladıklarını, bu tip terziliğin yaratıcılığı, özgünlüğü ve kişiselleştirmeyi sağladığını belirten Nadir Demir, "Defilemizde klasik giyime dur demek istedim. İlham kaynağı olarak da aslında erkeklerin klasik kıyafetleri sürekli kullanmak zorunda kalması beni gerçekten şaşırtıyordu.Bu klasik alışkanlığı kırmak gerektiğine inandım ilham kaynağım bu oldu. Ortaya da çok farklı sıra dışı tasarımlar çıktı. Çok mutluyum gösterilen ilgi karşısında duygulandım" dedi. Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir.Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.