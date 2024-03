Geleneksel Türk mutfağı ile Michelin rehberinde

İzmir'in 70 yıllık esnaf lokantası Adil Müftüoğlu, kalitesi ve lezzetiyle dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Michelin'in Bib Gourmand kategorisine girerek kenti gururlandırdı...







Sevgili okuyucularım 15 yıldır 700 mekan yazmışım. Bu toprakların mutfak kültürüne gastronomisine değer katan mekanlarını ortaya çıkarıp, yetenekli ustaları, şefleri köşeme taşıdım. Bir gururum da dünyanın en önemli gastronomi organizasyonu olan Michelin Rehber 2024 organizasyonunda yer alan İzmir'in mekanlarına önce bu köşemde yer verdim. Şimdi de gururlarımız olan Michelin Rehberi 2024'de yer alan mekanları daha detaylı tanımak için her hafta bu köşede yer vereceğim. Bu hafta Tencere yemekleriyle Michelin Rehberi'nde yer alan İzmir'in en köklü lokantalarından biri olan 70 yıllık Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, Bib Gourmand kategorisinde Michelin Rehberi'ne girmeyi başardı. Adı İzmir'le özdeşleşmiş İzmir'in simge mekânlarından, İçerisinde bir tarihi barındıran, Ege'nin mutfak kültürünü, Türk Mutfağını yansıtan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası İzmir'in 70 yıllık bir tarihin kültürün adıdır. "İzmir'in en eski lokantasıyız ve geleneksel Türk Mutfağını temsil eden nadir yerlerdeniz. Michelin dünyanın en önemli gastronomi organizasyonu. Burada ödül alabilmek İzmirimizi ve Geleneksel Türk Mutfağını Dünyada temsil edebilmek gurur verici. İlk defa Geleneksel Türk Mutfağı Michelin'de ödül aldı" diyen Adil Müftüoğlu 3. kuşak işletmecisi Alpay Okyay, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllarca dedemin ve dayımın yanında, bu mesleğin her noktasında çıraklık yaptım. Şimdi üç kardeş hizmet veriyoruz. İzmirimizi ve Geleneksel Türk Mutfağı'nı temsil edebilmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Biz Gurmand ödülüne layık görüldük.







1955'ten beri üç kuşak faaliyet gösteren bir lokantayız. Biz geleneksel Türk mutfağı, tencere yemekleri yapıyoruz.

Dünyada kabul gören en önemli organizasyonlardan birinde yer almak güzel. Amacımız geleneksel mutfağı gelecek kuşaklara aktarmak ve lokantamızı 100'üncü yılına taşımak. İşlerimden memnunum ancak manevi olarak Türk mutfağına ve ülkemizi orada temsil etmek daha büyük haz veriyor. Günde 35 çeşit yemek yapıyoruz" diye konuştu.

Marka olmak sürdürülebilir olmak, kuşaktan kuşağa geçmek öyle kolay olmuyor. İçerisinde büyük bir emek, disiplin, sorumluluk, özveri, ekip ruhu, müşteriye verilen değer ve kurumun kendi kültürü yatmaktadır.

Günümüzde bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi, ürettiği ürün veya hizmetleri marka yapabilme başarısı ile doğru orantılıdır. Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur. İzmir'in yanı sıra Türkiye çapındaki otoriteler tarafından defalarca Türk mutfağının en iyi adreslerinden birisi olarak Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası gösterilmiştir. Bu başarının arkasında ekibin önemini ve bir lokantada kullanılan yiyecek malzemesinin kalitesinin yanı sıra onu servise hazır hale getirecek olan personelin de çok önemli olduğunu vurgulayan Okyay, "Mutfaktaki ustamızla 30 yıldır beraberiz. Servis yapan garson arkadaşlarımız arasında 37 yıllık, 30 yıllık ve 25 yıldır çalışanlar var.

Dedem rahmetli olmadan önce 41 yıllık çalışanımız vardı. Dedem Adil Müftüoğlu, takım çalışmasına hayati önem verirdi. Bizler de onun temsilcileri olarak yemeğin pişmesinden, servisinden müşterinin kasada uğurlanmasına kadar itina gösteriyoruz" diye konuştu.







70 YILDIR 35 ÇEŞİT YEMEK

Dedesinden yadigar kalan yemekleri önce dayısı sonrasında ise kendisinin halen devam ettirdiğini ifade eden Okyay, "Elbasan tava, güveçte işkembeli nohut, ciğer sarma, talaş kebabı, kuzu dolması ve lor tatlısı gibi geleneksel Türk mutfağına ait yaklaşık 35 farklı çeşit lezzeti 64 yıldır misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz.

Alpay Okyay, mutfakta işlerin günün çok erken saatlerde başladığını söyledi.

Yemeklerde kullanılacak etten maydanozuna kadar malzemeyi kendisinin seçtiğini belirten Okyay, "Türk mutfağının özelliği kuzine ateşidir. Yemeklerimizi dede yadigârı kömür kuzinesinde pişiriyoruz.

Orijinal tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz.

Hafta boyunca Türk mutfağının en güzide yemeklerini misafirlerimize sunuyoruz" dedi.











TARİHİ LEZZETLER KAPINIZDA

MUTFAK kültürümüzün ve Anadolu'nun en özel lezzetlerini sunan bir geleneğin tarihin adı olan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası paket servisi ve catering hizmeti ile enfes tarihi lezzetleri kapınıza kadar getirmektedir.

Geleneksel lezzetlerini ve restoranlarında ne sunuluyorsa catering hizmetinde de aynısını sumaktadırlar. Düğünlere, nişan, kız isteme, butik organizasyon ve davetlere her türlü organizasyonlara profesyonel hizmet verilmektedir.

Alpay Okyay kardeşleri Seray Ekinci ve Gökay Okyay'la birlikte 2 Şubesi ile hizmet vermektedir.

Balçova şubesinin ve Catering hizmetinin başında Gökay Okyay ve Seray Ekinci kardeşler bulunmaktadır. İki katlı modern ve klasik tarzın buluşmasını yansıtan özel dekorasyonu ve özel grup ve müşterileri için ikinci katta özel olarak tasarlanmış ferah nezih huzurlu bir mekan. Otopark sorunu bulunmamaktadır.

Önümüzdeki günlerde Balçova şubesinde ızgara lezzetleri de başlayacak. Izgarada da Türk mutfağına özgü lezzetler olacak. Adana, Urfa ve Kıbrıs'ın şeftali kebabı gibi Türk Mutfağının en özel lezzetleri sunulacak.







SON SÖZ; Bir emeği, kuşaktan kuşağa aktarılan bir marka değeri, tarihi bir mirası, geleneği devralarak, ilkelerine değerlerine sadık kalarak büyüten, geliştiren bir isim Alpay Okyay... Bir tarihin, kültürün, geleneğin adı olan Adil Müftüoğlu'nu, Alpay Okyay, Gökay Okyay, Seray Ekinci ve ekibini dünyaca ünlü başarısından dolayı kutluyorum.