Kasaplık geleneği Michelin listesinde

Dünyaca ünlü en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Michelin Rehberi 2024'te yer alan İzmir mekanlarına köşemde yer vermeye devam ediyorum. Bu hafta kasaplık geleneğinin temsilcisi Kasap Fuat var. Kasap Fuat'ın üçüncü kuşak temsilcisi Serhat Yelmen, "Michelin tavsiye listesine girdiğimiz için mutluyuz gururluyuz. Müşterilerimiz zaten bize yıllardır tavsiye üzerine geliyordu. Sağolsun bu işin üstadı Sezer Altan güçlü kalemi ile bize köşesinde yer verdi. Bu bize daha çok çalışma ve sorumluluk yükledi. Bu gururu tüm Kasap Fuat ailesi olarak taşıyacağız. Bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Bu başarı 3 kuşaktır işini sevgi ile tutku ile yapmanın işine olan sevginin bağlılığın çok çalışmanın eseri" dedi.Kuşaktan kuşağa geçen bir geleneğin mirasın adı olan Alsancak'ın ünlü kasabı Kasap Fuat Restoran, 1960'lı yıllarda başlayan Restoran işletmeciliği ve kasaplık bugün 3. kuşakla devam etmektedir. Kasap Fuat'ın işletmeciliğini genç, dinamik, eğitimli, başarılı bir isim Serhat Yelmen yapmaktadır.Bu iş mesleğini sevmenin kuşaklar arası kültürün ürünüdür.Babadan, dededen aldığı mirası daha profesyonel bir işletmecilik anlayışı ile ilerleterek devam etmektedir. Serhat Yelmen, Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu.... Çocukluğundan itibaren çıraklıktan başlayarak babasının yanında öğrendiği kasaplık mesleğinde kendini yetiştirmiş. 2005 yılında mekânın işletmeciliğini ve yöneticiliğini üstlenmiş. Uzmanlık eğitim ve profesyonelliği ekleyerek işleri büyütmüş İzmir'in en ünlü marka mekânını ortaya çıkarmış. Her başarılı erkeğin arkasında önemli bir kadın vardır. Serhat Yelmen'in başarısının arkasında onu her konuda destekleyen sevgili Eşi Dilek Yelmen bulunmaktadır.Serhat Yelmen işin başına geçince baba Fuat Yelmen, Foça'da kendi çiftliklerini kurarak çiftliğin başına geçmiş.Çiftliklerinde kendi hayvanlarını hormonsuz, iğnesiz doğal ortamlarda en sağlıklı şekilde kendileri yetiştirmektedir.Etlerini farkı tamamen açık havada doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan elde etmeleri, üretim, pişirme, yöntemleri ve işleme tekniklerinden kaynaklanmaktadır. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazılarını sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz. Örneğin kuzu incik her yerde yapılır ama elektrikli ve gazlı fırınlarda yapılmaktadır. Burada kuzine ateşinde isle külde pişirilmekte tadına doyum olmamaktadır.Bu yaz ikinci şubeyi Çeşme Ilıca'da tarihi bir evde açıyor. 100 kişilik mekanda hem restoran ve kasap olarak hizmet verecekler. Kasap Fuat lezzetleri Çeşmelilerin beğenisine sunulacak.Klasik mezelerin yanında mekanın spesiyali olan efsane ayrılık acısı mezesini tatmanızı öneririm.Ara sıcaklarda soğuk füme etler, Antrikot Nuar, brisket...Bütün et çeşitlerini en özel haliyle bulmanız mümkün. Dana kaburga;7 saatte isli olarak pişirilmekte.Kuzu incik, kışın özel spesiyali, Osso Buco ve Serhat beyin tabiri ile ölmeden önce tatmanız gereken lezzet dana kuyruğu da mutlaka denemelisiniz.Kendi ekmekleri ile yaptıkları Kasap Burger de muhteşem.Kendi imalatları özel kavanozlarda alabileceğiniz 12 saatte odun ateşinde pişmişi evde sadece ısıtılıp yiyebileceğiniz dana ayak, dana kelle, dana işkembe gibi 12 saat odun ateşinde pişmiş çorbaları özel kavanozlarda satın alıp evde sadece ısıtarak yiyebilirsiniz.Ayrıca Kasap Fuat'ta kokorecin, Adana ve Urfa kebaplarının da en iyisini, en lezzetlisini bulabilirsiniz.Serhat beyin eşi Dilek Yelmen'in spesiyali "Kıbrıs Tatlısı" ve Dilek starları.