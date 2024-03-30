Ege’yi yansıtan tabaklara ödül

Bu hafta köşemizde doğadan aldığı ilhamla Ege'yi tabaklara yansıtan, reçetelerini toprağın ritmini dinleyerek oluşturan ve lokal üreticilerden aldığı ürünleri yalın pişirme teknikleriyle sentezleyip modern sunumlarla prezente eden Urla'nın, İzmir'in, Türkiye'nin markası Gia Urla var.

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden olan Gault Millau Gastronomi Rehberi 2024 Türkiye seçkisi "Gourmand Table" ödülüne Gia Urla layık görüldü. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Dermenci, "Gastronomi alanında böyle büyük bir organizasyon içinde yer alıp ödül aldığımız için Gia Urla ekibi olarak çok mutluyuz, şeflerimiz yerel lezzetleri ustalıkla harmanlayarak, tabaklarda bir sanat eseri yaratıyor. Onları tebrik ediyorum, bütün duyuları harekete geçiren lezzetler sunmasıyla gastronomiye yeni bir soluk getiriyor" dedi. Bu başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden ünlü modacı ve televizyoncu Ivana Sert ise, "Bu ödül, Gia Urla'nın damaklarda iz bırakan lezzet serüvenini daha da özel kılıyor ve Türkiye'nin gastronomi haritasına eşsiz bir katkı sunuyor" diye konuştu.

AİLE SICAKLIĞI VAR

Son dönemin en gözde köşesi Urla, doğanın kalbine konumlanan muhteşem manzarası atmosferi ve tadına doyulmaz gurme, rafine Ege lezzetleriyle damaklara imza atan Gia Urla'nın mottosu geçmişten beri süregelen ürünleri alıp bugünde sentezlemek... Ürünün dokusunu ve yapısını kaybetmeden sürekli kendini yenileyen, doğadan aldıkları ilhamla güzeller güzeli Ege'yi sofralara yansıtabilen ve kendi içinde kendini besleyen bir mutfağa sahipler. Gia, Vietnam dilinde aile demekmiş. Ünlü modacı ve televizyoncu İvana Sert'in uluslararası vizyonu ve kurumsal bakış açısı ile sevgili eşi Sezer Dermenci'nin işletmecilik deneyimi birleşince ortaya Gia Urla markası çıkmış. Mekanın tasarımında her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada yaz aylarının keyfi başka, kışın da şömineler eşliğinde farklı bir atmosfer yaratılıyor.

YALIN, LOKAL VE MODERN

Gia Urla'nın bir Ege ve şef restoranı olduğunu söyleyen Sezer Dermenci, "Lokal üreticilerden aldığımız ürünleri, yalın pişirme teknikleriyle ve modern sunumlarla misafirlerimizin önüne getiriyoruz. Bir Ege ve şef mutfağı olarak hizmet veriyoruz.

Çok başarılı bir şefimiz ve ekibimiz var. Taze olanı direkt herhangi bir aracı ve tedarikçi olmadan gidip yerinden alıp; malzemenin iyisine ulaşılabilirliğin vermiş olduğu rahatlıkla ürünlerin değerlerini değiştirmeden yalın bir şekilde servis etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin bize vermiş olduğu değerleri kullanarak hikayelerimize yön veriyor ve bunları misafirlerimizle paylaşıyoruz" diyor. Ayşe Hanım Konağı'nda ise 600-800 kişiye özel geceler ve ünlü konserler düzenleniyor.

Yemyeşil bahçesiyle Urla'nın huzurlu yaşamına ve mutluluğa açılan Ayşe Hanım Konağı, butik otel tarzında... Şef Ahmet Görgüç, Gia Urla'nın başında...

Ahmet Şef, eğitimli ve alaylı balıkçı kökenli şef deneyimlerini, Gia'da paylaşmaktadır.

Gia Urla, mevsime bağlı dönemsel olarak değişen menüsüyle misafirlerine her lokmasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatanlardan.

Bulundukları bölgenin bize değerleri kullanarak hikayelerine yön veriyor ve bunları misafirleriyle paylaşıyorlar.

Soğuk başlangıçlarda simit kıtırları arasında tarama, İzmir tulumu ve obruk peyniri ile bal kabaklı peynir kreması çok iyi.

Dana dil söğüş, çiğ balık, bakla fava, enginar tabağı, ot tabağı ve ahtapot tabağını da mutlaka denemelisiniz. Balık çorbası soslu deniz ürünleri makarnası muhteşem. Ana yemekte dil balığından menüler ve Laos ızgara harika. Finali ise lor tatlısı ve limon sorbe ile yapabilirsiniz.

SON SÖZ; Gault & Millau Gastronomi Ödülünü alan Gia Urla ailesini, aralarındaki aşkı, tecrübeleriyle birleştirip çok güzel bir sinerji yaratarak bir bütün marka ortaya çıkaran Sezer Dermenci ile eşi İvana Sert'i kutluyorum.