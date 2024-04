Urla’nın deniz kokulu mutfağı

Urla İskelesi güler yüzlü güzel insanların huzur içinde yasadığı cennetten bir köşe sanki.Zaman asılı kalmış, hayat akmıyor.Urla Yengeç'in mistik atmosferi önünüzde ise mendirek ve harika Ege balıkçı kasabası tablosu ile birleşince şairin dediği gibi. En güzel deniz: henüz gidilmemiş olanıdır / En güzel çocuk: henüz büyümedi / En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız. Lezzet durağımız bugün İzmir'in Urla'nın en iyi balık restoranlarından Urla Yengeç Restoran.Urla Yengeç 1860'dan kalma, yığma taştan yapılmış kayıkhane olarak kullanılan tarihi bir mekan. Orijinalliğini hiç bozmamışlar, küçük dokunuşlarla her köşesine ayrı bir güzellik katmışlar. Her gün içeride 110 mum yanıyor ve onların yaydığı ısıyla ısınıyor.Göz yormayan bir ışık, fonda da kulakları tırmalamayan harika müzik var. Tavanda ise olan tütün çulları, yani kanaviçeler.Oğuz Özer bir hayalin peşinden giderek çok büyük emek vererek Urla Yengeç'i Urla'nın, İzmir'in, ülkemizin en iyi balık restoranlarından biri yaptı.Urla'nın ülkemizin gastronomisinin mutfak kültürünün gelişmesinde çok büyük katkı sunan dostum Oğuz Özer'e buradan çok teşekkür ediyorum.Bana göre "Michelin Rehberi"inde yer alması gereken mekan Tripadvisor Mükemmellik Ödülü'ne, İzmir Gourmet Guide Bir Adım Öne Çıkanlar Ödülü'ne değer görülmüş. Ayrıca ülke sınırlarını aşarak Newyork Times Robin Eckart'ın makalesine konu olmuş. Ayrıca mutfak kültürümüze kazandırdıkları ballı kalamarları Gastronomi ödülüne layık görülmüş. Urla Yengeç şu anda yıllarca mekanın mutfağında salonunda hizmet veren ailenin temsilcisine emanet...Genç dinamik bu sektöre yaşamını veren, işini sevgiyle tutkuyla yapan işi her şeyi olmuş Okan Özer yönetiminde.Bu bayrağı daha yukarılara taşımaya kararlı. Okan Özer tüm aile işin içinde babası, amcası yeğenleri kuzenleri mutfakta salonda. Aslen Tokatlı Selanik Göçmeni olan Okan Özer ve ailenin balık işi tek işleri olmuş 40 yıldır sadece bu işi yapıyorlar. Bütün işiniz gücünüz balık olunca bu işi sevgiyle yapınca ortaya da başarı çıkıyor kalite çıkıyor tadına doyulmaz lezzetler çıkıyor.Urla Yengeç'te son zamanların en güzel meze ve balığını yediğimi söyleyebilirim.Urla Yengeç'in önemi sadece ot ağırlıklı mezelerinin lezzeti, balıklarının tazeliği ya da yaratıcılıkları değil; toptan yaptıkları işe bakışları. Mekânda yarattıkları hava, balık ve meze dolabının mükemmelliği, servislerindeki ve sunumlarındaki zarafet İstanbul'daki en lüks restoranlarda bile göremediğimiz ayrıntılar.Aile üretmeyi, yenilikler denemeyi seviyor. Değişik ara sıcaklar, mezeler deniyorlar mevsiminde, günlük taze ürün kullanıyorlar. Bu güzel balık ve özellikle meze çeşitlerine ilave olarak, sıcak ilgi ve güler yüzle şahane bir atmosferde, nefis müzikler eşliğinde bizleri evimizde, evimizin mutfağında hissettiriyorlar.Bizleri alışılmışın dışına çıkarmak için devamlı yenilik ve değişik tatlar üzerinde çalışıyorlar.Hijyen unsuruna maksimum derecede özen gösteriyorlar.- Bugün itibariyle bizlere 110-120 çeşit meze ve arasıcak sunuyorlar. Çok özel ara sıcak sunuyorlar ve hepsinin kendine has ayrıcalıkları var. Mevsime göre değişik balık çeşitleri mevcut.- Bu kadar çok çeşit içinde ayvalı ısırgan, maydanoz salatası, enginar kalbi, bademli şevketi bostan ve mekanın kuzu kulaklı Yengeç salatasını mutlaka deneyin bayıldım doğrusu.Cevizli kabak kavurma, tereyağlı şevketi bostan, cevizli ve fıstıklı Girit ezme benim sayabildiklerim.- Ara sıcaklarda buharda pişirilmiş karides, 'Nacaroğlu' diğer ismiyle ballı kalamar, İspanyol, ekşi elmalı ahtapot çeşitleri, mürekkepli kalamar, patlıcanlı karides muhteşem. Dülger (Peygamber) balığı, enginarlı, fesleğenli veya şevketi bostanlı levrek harika.- Tatlılarda enginar tatlısı, sakızlı muhallebi sufle, lor tatlısı, haşhaşlı revani damakta lezzet patlaması yaşatıyor.