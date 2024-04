Kuşadası’nda anne elinden lezzetler

Ege'nin ve Aydın'ın incisi, Türkiye'de Turizmin başladığı ilk yer Kuşadası... geçmişten günümüze ülkemizde tanınan, Türkiye'nin her yerinde, ismi geçince "eski bir dost"tan bahsedilmiş gibi insanları gülümseten bir tatil yeri... Son dönemde Kuşadası'nı Turizmin başkenti cazibe merkezi yapacak çalışmalar projeler üretiliyor destinasyonlar oluşturuluyor.Bugün lezzet durağımız Adaplı Ocakbaşı. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz mezelerin anne eliyle yapıldığı çok özel bir mekan. Adaplı Ocakbaşı'nın işletmeciliğini ünlü TV programcısı- sunucusu Eda Eren ve ailesi yapmakta. Eda hanım tecrübelerini ve zarafetini mekana akıtmış. Kadın eli değdiğini görebiliyorsunuz.Adaplı adı, hem Kuşadası'nın 'ada'sını hem de 'Adab'ı içermektedir.Adap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Arapça'dan dilimize geçen kelime töre, yol, yordam anlamına gelir. Adaplı Ocakbaşı 80- 100 kişilik mezeleri ve ara sıcakları ile ünlü.Adaplı, butik, gerçek anlamda bir ocakbaşıdır. Adaplı'da sıcak samimi aile ortamı vardır.Misafirleri ile özel dostluklar kurmuşlar, müşterileriyle birebir görüşüyorlar. Çok güzel samimi bir aile ve dost meclisi oluşmuş. Meze, ara sıcak, bir yemekten daha ötedir...Dost ister, tazelik ister, özenli sunum ve lezzet ister... Adaplı, bu bahsettiğimiz tüm detayları bir arada bulabileceğiniz bir mekân. Adaplı, Girit ve Ege mutfağının en güzel örneklerinden oluşan sağlıklı ve leziz menüsü, dost sohbetleri ve özenle seçilmiş müzik repertuarı ile bağımlılık yaratacak bir mekan haline gelmiş. "Herkes meze ve ara sıcak yapar ama her ustanın lezzeti farklı olur" diyen Eda Eren, sözlerini "Biz; hijyenin ön planda tutulduğu mutfağı, lezzetin yanına ikili insan ilişkileri, kusursuz güler yüzlü servisimizi de katıyoruz" diye sürdürüyor. Müzik kültürünü, ara sıcağı, mezeyi, muhabbeti seven herkesin keyifle gidebileceği bir mekan olan Adaplı, misafirlerini mutlu göndermek en önemli amacı.Mekanın müdavimleri oluşmuş ama ilk kez gelenlere de turistlere de aynı hizmeti veriyorlar.Dekorasyonda eski nesil (vitrin, nostaljik objeler kullanılması) tasarımlarla yeni modern tasarımlar birleştirilmiş ortaya çok özel bir mekan çıkmış adı da Adaplı olmuş. Her kesimden insanın geldiği, dost meclislerinin kurulduğu muhabbetin dibine vurulduğu kadınlı erkekli güzel insanların geldiği iş insanlarının iş görüşmelerinin yapıldığı Adaplı bir mekan.Canlı müzik var. Eda Eren'in babası Müslüm Eren sahne alıyor.Yeni bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.Fiyatlar aynı konseptte restoranlarla ve bölge ile kıyaslandığında çok iyi uygun.Soğuk mezede Yunan Girit mutfağı ağırlıklı mekana özgü lezzetler ve spesiyaller sunuluyor. Mekanın spesiyallerinden benim de çok beğendiğim Fesleğenli Girit ve yoğurt sarımsak ceviz ve kerevizle yapılan kerevizli mezelerini tatmanızı öneririm.Soğuk meze olarak haydari, şakşuka, havuç tarator, atom, acılı ezme, tekmil fava, yoğurtlu patlıcan, köz patlıcan, Rus salatası da tercih edebilirsiniz. Zeytinyağı kendileri özel olarak alıyorlar tereyağını Erzurum'dan getiriyorlar.Ara sıcaklarda ot tabağı çok başarılı kullanılan otlar çok iyi seçilmiş kıvamı lezzetini çok beğendim. Pastırmalı humus, kalamar, karides, kaşarlı mantar, yaprak ciğer, paçanga böreği, sigara böreği, patates kızartması da var. Ana yemekte hem balık hem de et çeşitleri bulunmakta.Balık çeşitlerinde levrek, çipura, et çeşitlerinde çöp şiş, pirzola, antrikot, Adaplı kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk pirzola, et sote ve tavuk sote çeşitleri bulunmakta.