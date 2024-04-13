Dalga ve martı sesleri eşliğinde kahvaltı

Bir güvercin gibi ak/ O gizli kıyıda/ Susadık öğle üzeri:Ama tuzluydu sular." İzmir'in Nobel Edebiyat ödüllü şairyazarı Yorgo Seferis doğduğu yer olan Urla sevgisini, özlemini bu dizelerle dile getirmiş. Hipokrat'ın, Galen'in nefes aldığı bu coğrafyada Tanju Okan, Neyzen Tevfik, Şadi Çalık gibi Türk edebiyatının ve müziğinin önemli isimleri de Urla'da yaşamış. Urla'da yaşayan Necati Cumalı, gerçekçi ve duru ve güzel Türkçesiyle yazdığı her şeye Ege topraklarının kokusunu Urla sevdasını sevgisini dile getirir.

Yaşar Kemal'in ifadesiyle "yaşlanmaz şair çocuk" Necati Cumalı yaşadığı topraklarda silinmezler izler bırakır. Sanatın ve sanatçının bereketli toprakları Ege başka bir kültüre sahiptir. Toprağı, iklimi, insanı, kültürel özellikleriyle her zaman dikkat çekmiş, merak uyandırmıştır. Kimine göre bir sevdadır bir sevgilidir, kızgın güneşi, toprağı, insanı ile aşktır. Büyük şehirden kaçışın huzurlu ve dingin adresidir Urla... Naif, nostaljik ve doğal keşifler sunan tarihi Urla, telaşsız ruhu, insancıl ve dostane atmosferi, mis gibi havası ile tam anlamı ile Ege zamanını yaşatan bir İzmir şaheseri.

URLA İSKELE'DE

Bu hafta lezzet durağımız Türkiye'nin incisi İzmir'in en güzel doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası, son dönemde dünya starlarının da tercihi olan Urla. Urla'nın en eski, köklü, simge mekanlarından henüz Urla bu kadar popüler olmadan Urla'nın markalaşmasında ve bir gastronomi destinasyonu olmasında önemli bir yere sahip olan Urla Denizaltı'ndayız. Denizaltı Urla İskele'nin en güzel yerinde bulunmaktadır. Urla İskele'de deniz havası, dalga sesleri ve martıların cıvıltısı eşliğinde kahvaltı edilecek en iyi mekanlardan Denizaltı Urla'da akla gelen ilk yerlerden birisi. Özellikle havanın güzel olduğu yaz aylarında sabah saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar yer bulmakta zorlanılan bir yer. Böyle güzel bir manzara eşliğinde sevdiklerinizle dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebilir uzun saatlerce kahvaltı yapabilir, yemekler yiyebilir içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Sezer Dermenci... 20 yaşında başlamış bu mesleğe, 25 yıldır da devam ediyor. Babası küçük bir işletme ile başlamış, sadece Urla'da Denizaltı varmış. Sezer bey işine olan sevgisi, tutkusu başarma azmi ile işleri büyütmüş. Urla'da Denizaltı ve Port işletmeleri var. Gia Urla 150 kişilik yazlık kapasiteli... Ayşe Hanım Konağı'nda ise 600- 800 kişiye özel geceler ve ünlü konserler düzenleniyor. Urla Denizaltının en önemli özelliği ve farkı günün her saati için alternatif bulunması. Kahvaltı, öğle ya da akşam yemeği için tercih edebilir, tatlı eşliğinde kahve içebilir ya da atıştırmalıklarla birer içecek alabilirsiniz. Yiyeceklerin yanında içecek menüsü de oldukça geniş. Geniş içecek çeşitlerinden soğuk kahvelere kadar alkollü ve alkolsüz birçok seçenek bulmanız mümkün.

GÜNÜN HER SAATİ İÇİN

Mutfak kendini kanıtlamış özenle hazırlanmış seçilmiş bir menüye sahip. Taptaze organik ürünler kullanılmakta. Benzer konseptteki restoranlara göre fabrikasyon olmayan, sıcak, taze, yöresel ve doğal ürünler sunulmaktadır. Denizaltı'nda klasiğin dışına çıkarak benzerliklerden uzaklaşıp bu mekana özgü tatlar lezzetler oluşturmuşlar. Serpme kahvaltıda İzmir tulum peyniri, çeçil peyniri, armola, patates tava, Urla çemeni, Denizaltı special, siyah ve yeşil zeytin, tatlı lorlu vişne reçeli, turunç reçeli, bal kaymak, cevizli fındık kreması, mevsim söğüş, mevsim meyvesi, Urla zeytinyağı ve pişi sunuluyor. Ayrıca sucuklu, pastırmalı peynirli, kavurmalı omlet çeşitleri ve menemen, salatalar da kahvaltının vazgeçilmezleri arasında. Urla Denizaltı'nda kumrular, şarküteri tabağı, ortaya sıcak tabağı, çıtırdayan tavuk, peynir söğüş, midye dolma, parmak patates, piliç sepeti, çıtır bonfile dilimleri, plus, korsan, füme etli burger çeşitleri, kalamar tava, tereyağlı karides, sıcak Ege otları, saç kavurma, anne köftesi, bonfile ızgara ve yaprak bonfile, tavuk pirzola, tavuk fajita, levrek ızgara, çipura çıtır mezgit günün diğer saatlerinde tercih edilebilecek tatlar. Tatlı olarak ise limonlu ve lotus cheesecake, dondurmalı fırın helva, dondurma çeşitleri sunuluyor.

SON SÖZ; Urla'nın gastronomi destinasyonu olmasında büyük emeği olan Sezer Dermenci'yi ve ailesini tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum