Saklı cennette lezzetli bir gün

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Yukarı Kızılca mahallesinde köyünde etin en doğal halini sunan enfes yöresel kahvaltısı ile köyün tepesinde 28 dönüm arazi üzerine kurulu çamlıkların altında saklı bir cennet. 1000 kişilik açık alan, 250 kişilik kapalı alanda organik köy kahvaltısı ve ızgara ve kasap mangal keyfi yapabilecek kilo ile et satın alabileceksiniz.

Alanda enfes hayalinizdeki kır düğününü burada yapabilirsiniz. Yukarı Kızılca köyü Organik bal, zeytinyağı, hayvancılık ve tabii ki kirazları ile meşhurdur.

Doğa tutkunlarının özellikle hafta sonları ziyaret ettiği bir köydür. Bu hafta lezzet durağımızda sizleri cennetten bir köşeye, tepede yeşillikler içindeki Saklı Cennet Bulut Et Restoran götüreceğim.

Çam ve kavak ağaçlarının yanaklarınızı okşayan esintileri ile serinleyeceğiniz, kır çiçeklerinin kokularını soluyacağınız, sessizliğin sesini dinleyebileceğiniz dünyanın harika köşelerinden biri Kemalpaşa Yukarı Kızılca'daki Saklı Cennet Bulut Et.

KAHVALTI ŞÖLENİ

Saklı Cennet Bulut Et, serpme kahvaltısı ile damak tadınıza hitap edecek, doğal güzelliklerle, isterseniz romantizmi yaşayarak hayattan zevk alacağınız bir ortam. Her şey doğal. Yöresel tatların ağırlıkta olduğu mezelerin yanında sunulan kara fırında pişirilmiş ekmeği tamamen organik yiyeceklerden oluşturulmuş dağ kekiği ve köy zeytinyağı ile tatlandırılmış serpme kahvaltı.

Çiçek kokularının büyüsüyle yemeğin şölene dönüştüğü bu yerde; eşsiz lezzetlere doyamayacaksınız.

Saklı Cennet Bulut Et Restoranda serpme kahvaltısında bütün ekstralar kahvaltının yani sabit fiyatın içinde hesaplı keyifli bir kahvaltı. Serpme kahvaltının içinde kendi kasaplarında yapılan sucuk, menemen, ev yapımı kek, sigara böreği, sosis, patates kızartması verilmektedir.

Mahallenin kasabı geleneğinin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap, dede Tevfik Bulut tarafından canlı hayvan ticareti (celep) olarak başladığı mesleğini torun Tevfik Bulut tarafından devam ettirilmektedir. Tam 1954 yılından beri üç kuşaktır hizmet veren Bulut Et Kasap, tıkır tıkır işleyen bir aile işletmesidir.

KASAP FİYATINA

Bölgenin ahalisi için Tevfik Bulut vazgeçilmez bir isimdir.

Bulut Et Kasap'ta alışveriş yapmak hem etin lezzetlisine kavuşmak hem de hiç bozulmamış doğallığını koruyan bir tarihe tanıklık etmek demek. Ahşap kullanılarak inşa edilen iki katlı alkolsüz hizmet veren mekanda havası ambiyansı doğallığı ile piknik ortamı olduğu için adeta daha çok aileler tercih etmektedir.

100-150 kişilik mekanda köyde hem kasap hem restoran olarak işletiyorlar. Kasapta etini en doğal özel haliyle sevdiğiniz beğendiğiniz eti aynı kasap fiyatından pişirilerek masanıza servis yapılmaktadır.

3. Kuşak torun Tevfik Bulut...

Dedesinden babasından aldığı iş sevgisini aynı aşk ve sevgiyle yaparak devam etmektedir. Balıkesir ve Eşme yöresinin meşhur kuzularını almaktalar. Büyükbaşları ise Erzurum ve Kars yöresinden alıyorlar. Etin bir kısmını kendi ağıllarında besledikleri kuzu keçi, oğlak ve danalardan karşılamaktadırlar. Dışarıya toptan et vermiyorlar çünkü etin en iyisini en özelini kendi müşterilerinin yemesini istiyorlar.

TEZGAHTAN MANGALA

Eti hiçbir işlemden geçirmeden özellikle yumuşak taze kuzu etlerini direk mangala atıyorlar.

Burada etlere herhangi bir pişirme ve ek bir fiyat yansıtılmıyor.

Ete direkt kasap fiyatı uygulanmaktadır.

Kasapta kaça alıyorsan aynı fiyata masanda yiyebiliyorsun.

Mekanda öğlen ve akşam servisi bulunmaktadır.

Yemeğinizi afiyetle yedikten sonra beğendiğiniz etlerden kasaptan çiğ alım yapabiliyorsunuz.

Kuzu pirzola, kuzu külbastı, beyti, kuzu şiş, lokum, kuzu kol sarma, dana pirzola, antrikot, T-bone, biftek bonfile, yüzde yüz kuzu eti ve yağı kullanılarak yapılan kebap çeşitleri mevcut. Köftesini özellikle denemelisiniz.

Sucuklar kendi imalatları, ekstra yağ yok herhangi bir fermantasyondan geçirilmeden gerçek bir kasap sucuğu. Özellikle mekana özgü meşhur Osmanlı sucuğunu denemenizi tavsiye ediyorum.

Sipariş üzerine fırında oğlak ve kuzu kelle tandır yapılmaktadır.

Tatlı olarak haşhaşlı revani ve çay ücretiz olarak ikram edilmektedir.

Haşhaşlı revani tatlısını Tevfik beyin annesi Semiha hanım kendisi ev usulü yapmaktadır.

SON SÖZ; Doğa ile baş başa kendinizi çok özel bir destinasyonda kasap fiyatına et yemek, sadece serpme kahvaltı fiyatına bütün ekstraların kahvaltının içinde olduğu fiyatla kahvaltı etmek ve kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız adresiniz Saklı Cennet Bulut Et.