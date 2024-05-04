60 yıllık göçmen lezzetleri

Sentez bir özellik taşıyan modern Türk Mutfağı, beslendiği kaynaklar itibariyle, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan yolculuğunun izlerini taşımaktadır. Bugünkü lezzet durağımız bir esnaf lokantası. Çamdibi Fatih Caddesinde 60 yıldır hizmet veren İzmir'in simge mekanlarından Özüm Lokantası. Özenle seçilmiş ürünlerle, sağlıklı ve hijyenik olarak hazırlanan lezzetleri ile ziyafet sunmaktadır. Özüm Lokantası göçmen bir ailenin işletmesinde. Dede Yugoslovya göçmeni, Kurtuluş Savaşı'na katıldıktan sonra Akhisar'a yerleşmiş. Babaanne Selanik, anne Bulgaristan göçmeni. Baba Kamil Özüm, Akhisar'da Çınaraltı Köftecisini kurmuş. 25 yıl orada Kamil'in yeri olarak hizmet vermiş. 1968 yılında lokantası açmış 1980 yılında ise şimdiki yerine geçmiş. 1989 yılında baba vefat edinceye kadar dört kardeşle birlikte devam etmişler. 1989 yılından beri Özüm kardeşler babadan aldıkları disiplini iş sevgisini bayrağı aynı şevk ve heyecanla devam ettirmekteler.





ANNE ELİ KIVAMINDA

Özüm Lokantası'nın 60 yıldır yaşayabilmesinin sebebini sorduğumda Adnan Özüm, "Her gün Sabah 06:30 akşam 17:00'ye kadar işimizin başındayız. Bütün alımları, yemeklerin yapımını ve müşterinin karşılanmasını hepsini bizzat kendimiz yapıyoruz. Babamızdan, dedemizden aldığımız iş disiplinini kültürü bilgiyi tecrübeyi kullanarak her gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabi en önemlisi rahmetli annemizden aldığımız elle göçmen lezzetleri kültürünü yaşatıyoruz" dedi.





GÜN ÇORBA İLE BAŞLIYOR

50 kişilik bir mekan ama günde 500- 1000 kişi aralığında kişi giriş yapıyor. Sabah 06:30'da çorba servisi başlıyor. Günlük sabit 4 çeşit çorba bulunmakta; Tavuksuyu, işkembe, kellepaça, mercimek. Günlük çıkan 20 çeşit yemek mevsime göre değişiyor. Her gün değişik bir yemek çıkmakta; Pazartesi tandır, Salı elbasan, Çarşamba göçmen usulü büryan pilavı, Perşembe kadınbudu köfte, Cuma Rosto günü. Her gün yeni taze doğal dönerleri takılmakta, dana etinden içerisinde kuzu döşleri ile karıştırılmakta. Dönerini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlı olarak; fırın sütlaç, Kemalpaşa ve kaymaklı ekmek kadayıfı. Bütün tatlıları kendileri yapıyorlar ama kaymaklı ekmek kadayıflarını mutlaka denemenizi tavsiye ederim enfes.

SON SÖZ; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Yemek kültürümüze bir değer katan 60 yıl aile geleneğini kültürünü yaşatan büyüten bugünlere getiren Özüm ailesini tebrik ediyorum.