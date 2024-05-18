İzmir tatlıcısından Antep lezzetleri

Güneydoğunun incisi Gaziantep, son yıllarda Türkiye'nin en önemli turizm duraklarından biri oldu. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra eşsiz mutfağıyla da gastronomi turizmi denince Türkiye'de belki de artık akla gelen ilk şehir Gaziantep. Sahip olduğu cazibe unsurlarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yerini alan Gaziantep, "gastronominin tarihle harmanlandığı şehir" olarak anılmaktadır.



Antep Mutfağında, özellikle kebaplar, et yemekleri, tencere yemekleri ve tatlılar gastronomiyi ön plana çıkaran cazibe unsurlarıdır. Bu hafta lezzet durağımız İzmir'in baklavacısı Ağam'ın Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yeni üretim tesisinin önündeki Ağam Restoran'dayız.

Antep yöresel lezzetlerinin orijinal haliyle sunulduğu restoran, 150 kişi kapasiteli, otopark sorunu bulunmamakta.

Sabah çorbası, öğlen ve akşam servisi bulunmakta. Anadolu kültürüyle yetişmiş ve Anadolu geleneğini yaşatmak için olağanüstü çaba gösteren özel bir insan Veysel Murat.



Gaziantep'i en iyi şekilde tanıtmak için hemen her yerde, gönüllü elçiliği üstlenmiş...

Bunu yaparken de "özgünlükten" hiç sapmamış...

Ağam'ın ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, doğup büyüdüğü toprakların kültürünü lezzetini yaşatmak için yola çıkmış. "Geçmişten bize miras kalan lezzetleri yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" diyor.



46'NCİ YAŞ GÜNÜ

Kalitede 'Kazancın çokluğu değil sürekliliği önemlidir' prensibini benimseyen Ağam Baklavaları ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, "Ağam markasının olmazsa olmazları üretimde kalite, ticarette dürüstlük, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakattir. Şirketimizin 45 yıldır istikrarlı ve güvenli büyümesi, yönetim kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde; gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir.

Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" diyor.





YÖRESEL LEZZETLER

Ağam bu yıl 46. yılını yeni üretim tesisinde kutluyor.

Ağam, İzmirlilerin "tatlı eseri" olarak, hayranlık uyandırıyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan yeni modern tesisi fabrikasında ayda ortalama 5 ton üretim yapmakta. İzmir'in değişik bölgelerinde 21 şube ile hizmet vermekte, önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

- Yöresel bir restoran olan Ağam Restoran'da ezogelin ve mercimek çorbasının yanında Antep yöresinin yuvalama, analı kızlı, çürük gibi yöresel çorbaları ve kelle paça bulunmakta.

- Ara sıcaklarda yine Antep yöresinin meşhur kuru patlıcan dolma, içli köfte (kızartma, haşlama) fındık ceviz lahmacun, patates tava, Antep turşu, çiğ köfte ve Antep peynir yer alıyor.

Salata çeşitleri arasında Gavurdağ, bostana, peynirli yeşil salata ve sıcak servis edilen tavuklu salata var.

Ana yemekte; Adana, Urfa, fıstıklı, sebzeli (Beyti), patlıcanlı, domatesli efsane kebap çeşitleri, Ali nazik, babağannuş, fırın beyti, Antep işi kebap, iki yüzlü kebap, çiğer, çöp, kuzu, dana ve tavuk şiş çeşitleri, küşleme, yağlı karalı, kuzu kaburga, kuzu pirzola, şaşlık ve tandır çeşitleri bulunuyor.

Seçmekte zorlanacağınızdan eminim. Antep'in meşhur lahmacunu ve pide çeşitlerini de tadabilirsiniz.





SON SÖZ; Bir hayalle çıkılan yolda tatlı ile başlayan şimdi restoranla devam eden lezzet yolculuğunda başarı, sevgiyle, emekle telkâri ustası sabrıyla ilmek ilmek örülmüş. Bu lezzet, marka ve tatlı yolculuğunda Ağam ailesine başarılar diliyorum.