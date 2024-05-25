Kusadası’nda Girit ve Ayvalık lezzetleri

Ege ve Aydın'ın incisi, Türkiye'de turizmin başladığı ilk yer Kuşadası...

Geçmişten günümüze ülkemizde tanınan, Türkiye'nin her yerinde, ismi geçince "eski bir dost"tan bahsedilmiş gibi insanları gülümseten bir tatil yeri... Kuşadası, her yıl sezona daha güçlü giriyor, bu yıl da öyle... Tüm hazırlıklar tamam...

Kuşadası'nda kişiye özel hizmet anlayışıyla denizin büyüsünü, doğanın saf dokusunu ve Ege'nin huzurunu aynı çatı altında buluşturan Unique Life Style Hotel, klasik bir otel, lüks bir restoran veya eğlence merkezi değil içerisinde hepsini barındıran bir yaşam destinasyonu.

24 saat yaşayan, canlı bir mekan. Bu hafta lezzet durağımızda sizleri bu özel yaşam destinasyonu içerisinde yer alan Ayvalık Balıkçısı Kuşadası'na götüreceğiz.

GÜN BATIMI MANZARASI

Güneşin en güzel battığı yerde, manzara eşliğinde, Ege Denizi'nin en taze balıkları ve deniz mahsulleri Kuşadası Ayvalık Balıkçısı'nın usta aşçılarının enfes tarifleriyle benzersiz bir ziyafete dönüşüyor. Ayvalık Balıkçısı Kuşadası, deniz kenarında teras ve iskele üzerinde lezzet keyfi yaşatan bir işletme.

Çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında denizin kıyısında dalga sesleri eşliğinde, güzel insanların huzur içinde yasadığı cennetten bir köşe. Burada zaman asılı kalıyor, hayat akmıyor.

Ayvalık Balıkçısı Kuşadası, günlük, taptaze ve çok lezzetli Ege, Girit ve Cunda Ayvalık mutfağını harmanlayarak Ege'de kaybolan lezzetleri ortaya çıkarmış. Bu eşsiz lezzetleri kültürü Kuşadası'na taşımışlar. Alanında deneyimli ustalarla yeni özel farklı lezzetleri ortaya çıkarmaktalar. Günlük çeşit çeşit meze, en özel ara sıcaklarla mevsimine göre değiştirerek farklı taze lezzetleri müşterilerine sunmaktadır.

MUHTEŞEM MEZELER

Ayvalık Balıkçısı'nda enfes meze çeşitleri bulunmakta; fava, cevizli Girit kabağı, atom, deniz börülcesi, şakşuka, köpoğlu, doğal patlıcan, acı biber tarator, şefin mezesi, zeytinyağlı enginar, hardallı enginar, patlıcan ezme, yoğurtlu semizotu, fesleğenli Girit, Selanikli, şımarık, Rum yıldızı ve midye dolma çeşitleri bulunmakta. Deniz mahsullü mezeler; ahtapot salata, karides salata, levrek marin, hardallı levrek marin, isli midye, isli uskumru ve somon füme

LEZİZ ARA SICAKLAR

ARA sıcaklarda pazı yaprağında ızgara hellim, saganaki çeşitleri, karides tava, ahtapot tandır, kalamar tava, midye tava, Ege otlarından oluşan ot kavurma, kabak mücver, balıkçı böreği, paçanga böreği, karides tempura, karides güveç, kaşarlı mantar dolma, ızgara istiridye mantar, ızgara ahtapot, okyanus lokumu, Yunan ahtapot çeşitleri bulunmakta. Salata çeşitleri ve mevsimine göre en taze balık çeşitleri sunulmaktadır.

SON SÖZ; Bütünsel her şeyin bir arada yaşandığı muhteşem marka bir tesis bir destinasyon... Ülkemize, bölgemize, turizmimize ve mutfak kültürümüze çok büyük katkı sunmuş, bir marka değer ortaya koymuşlar. Emeği geçenleri kutluyorum.