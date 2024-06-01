Kaz Dağları’nın kekik kokulu lezzetleri

Bu hafta lezzet durağımız, ülkemizin doğal güzellikler anlamında en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Kazdağları'nda. Tertemiz oksijen dolu havayı solumak, yeşilin ve mavinin tadını çıkarmak için rotamız 1774 Kazdağı Butik Termal Otel'ın kişiye özel menülerin oluşturulduğu yöresel doğal kekik kokulu mutfağında. Havası, termal suları, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük ilgi gören Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre'de geleneksel hale gelen 1774 Kazdağı Termal Otel ve Kekik Terapi merkezi tarafından bu yıl 2. düzenlenen kekik hasadı yapıldı. Geleneksel hale gelen hasada ben de katıldım. İsmini Kaz Dağları'nın en yüksek zirvesinden alan 1774 Kazdağı Termal Butik Otel'in sahibi Avukat Hasan Demiraslan'ın düzenlediği Kekik Hasadı etkinliğine katılan misafirler Kaz Dağları'nda trekking yaptıktan sonra efsane köy Kavurmacılar'da sepetlerini topladıkları kekiklerle doldurdu. Çayı, suyu, yağı ile şifa kaynağı olan, reçeli hatta tatlısı bile üretilen kekikler daha sonra otelin bahçesinde düzenlenen Workshop'ta geleneksel distilasyon yöntemiyle işlendi. Kekik ile yapılan eşsiz lezzetleri tatma fırsatı yakalayan gurupta oyuncu, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, oyuncu, sunucu Ceyda Düvenci ile yazarlar, ressamlar, modacılar ve avukatlar yer aldı. Ünlü ses sanatçısı hemşerim İsmail Özkan da Kaz Dağları'ndaki özel gecede çok özel bir konser vererek misafirlere müzik ziyafeti çekti. Her yıl binlerce kişi bu doğal güzelliğin tadını çıkartmak için buraya geliyor.





BALIKESİR KAHVALTISI

1774 Kazdağı Termal Butik Otel'in en önemli öğünlerinden biri de sabah kahvaltısı. Bu kahvaltının en önemli özelliği ise bütün ürünlerin Balıkesir yöresinden elde edilmesi. Kahvaltıda yemiş olduğunuz ürünlerin çoğu otelin hobi bahçesinde üretilmekte. Yumurtalar kümeslerinde yetiştirdikleri tavuklardan. Bigadiç ilçesinden alınan meşhur tahin helvası, Osmanlı Küflü peyniri ve taze loruna bayıldım. Özellikle Osmanlı küflü peynirini denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltıda Edremit'in coğrafi işaretli çizik zeytini, bölgenin kendi üretimleri meşhur zeytinyağı harika. Bölgeye özgü aromaterapik bitki olan ıtırdan yapılan reçel de denemeye değer. Kekik reçeli, bölgenin Kalım köyünde özel olarak ürettirdikleri pekmez ve tahini, peynir tabağındaki kekikli sepet peyniri, tulum ve üç çeşit sütten yapılan beyaz peyniri, söğüş tabağı, pişisi ve bölgenin sucuğunu yani Balıkesir Kahvaltısı size yöresel lezzet şöleni yaşatmakta.



AKŞAM MENÜ DEĞİŞKEN

Akşam yemeğinde menü her akşam değişmekte, bizim misafir olduğumuz akşam kekikli çorba ile başlangıç yaptık. Zeytinyağlılarda yoğurtlu semizotu, deniz börülce, kök salata ve levrek marin, asit mantar, ekşili ot, havuç tarator ve soğanlı cevizli vardı, kök salatayı çok beğendim değişik lezzet. Ana yemekte ekşili ot, kinoa ve mantarlı pilav ile servis edilen Balıkesir'in meşhur kuzusunun kavurmasına bayıldım. Ana yemekte daha çok Balıkesir'in meşhur kuzusundan yapılan kuzu etli menüler yanında balık ürünlerinden oluşan menülerde sunulmakta. Balıkesir kuzusunun lezzeti de bu dağlarında yetişen kekikten gelmektedir. Tatlı olarak Balıkesir'in benimde çok sevdiğim meşhur höşmerim tatlısı ve Kekikli baklavayı meşhur Güllüoğlu Baklavaları 1774 Termal Butik Otel için özel olarak üretmişler.









SON SÖZ; Yöresel yiyecek ve içecekleri kapsayan gastronomik unsurlar bölgenin kalkınmasında ve marka değerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gastronomi festivalleri ve etkinlikleri bu doğrultuda en etkili yöntemlerden birisidir. Av. Hasan Demiraslan'ı ve 1774 Kazdağı Butik Termal Otel ailesini kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.