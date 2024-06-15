Türk ve Yunan lezzet birliği

İzmir, tarih boyunca Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olması dolayısıyla ticari, sosyal ve kültürel alışverişin en hareketli mekânlarından birisi olmuştur. Geçmişten günümüze, çok renkli kent kültürünün mekânlarının başında Kemeraltı gelmektedir. 8 bin 500 yıllık bir tarihi olan İzmir'in, yaklaşık 2 bin 500 yıllık merkezini oluşturan, 2020 yılının Nisan ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dâhil olan İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı kent kültürünün sürdürülebilirliğinde de önemli bir role sahiptir. Bu hafta lezzet durağımızda 1600'lü yıllardan beri İzmir'in alışveriş ve ticaret merkezi olan Kemeraltı'ında Hisar Camii'nin ve Kızlarağası Hanı'nın yanında balık restoranı Kalimera var. Kalimera çok özel mezeleri ve ara sıcakları ile ünlü, butik bir restoran. 2006'dan beri hizmet veren mekanda gündüz Yunan ezgileri dinlemek mümkün. Akşamları ve Pazar günleri hariç her gün Bab-ı Ali'nin fasıl ekibi yer almakta. Kalimera, Türk ve Yunan mutfağının harmanlanması ile oluşmuş. Yunan, Girit ve Ege mutfağının en güzel örneklerinden oluşan sağlıklı ve leziz menüsü ile dost sohbetleri ve özenle seçilmiş müzik repertuarı birleşince; bağımlılık yaratacak, deniz ürünlerine enfes meze ve ara sıcaklara hayır diyemeyenleri müdavimi yapacak bir mekan.



SAMİMİ BİR AİLE ORTAMI

Yalçın Özkan...25 Yıldır bu sektörün içerisinde sektörün her kademesinde yer almış. Antalya, Çeşme ve Alaçatı gibi birçok ünlü restoranda Türk ve Dünya mutfaklarında çalışmış. Sektörü biliyor, işini sevgi ile tutku ile yapıyor. Türkiye'de ilk Rap mekanını yapmış, üç şubeye ulaşmış. Pandemi ve deprem nedeniyle ara vermek zorunda kalmışlar. Yalçın bey Kalimera'ya misafir olarak gelmiş, çok beğenmiş. Sahipleri ile görüşüp yola çıkmış. 2022 yılında mekanı devralmış. Markalaşma yolunda ilerliyorlar. Kalimera'da sıcak, samimi bir aile ortamı var. Misafirleri ile özel dostluklar kurmuşlar, müşterileriyle birebir görüşüyorlar, hepsini tanıyorlar. Meze, ara sıcak, bir yemekten daha ötedir... Dost ister, hatta yanında içecek ister, tazelik ister, özenli sunum ister... Kalimera, bu bahsettiğimiz tüm detayları bir arada bulabileceğiniz, spesiyalleri olan, sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz özel bir mekân. 22 yıldır lezzet tutkunlarının adresi olan Kalimera'nın sırrını sorduğumda lezzet ve kaliteden ödün vermeden, iyi bir Yunan, Ege, Girit mutfağı, hizmetin yanında müşteriyi tanımak ve memnun etmek olduğunu belirttiler.





ÖĞLE VE AKŞAM SERVİSİ

Öğlen servisi de bulunmakta. Öğlenleri sardalya, hamsi, midye tava, mezgit ve balık ekmek çeşitleri bulunmakta. Ahtapotuna bayıldım özel bir sosla yapıyorlar. Ahtapotu zeytinyağı, hardal ve zerdeçalla birlikte haşlıyorlar. Çok değişik, özel bir lezzet. Lakerdaları muhteşem. Kendileri torik balığından yapıyorlar, 12 gün bekletiliyor. Tuzda yatırırken altına soğan koyuyorlar. Soğanla lakerdanın lezzeti birleşiyor. Yine mekanın spesiyallerinden olan papaganis, ceviz, tahin patlıcan ve yoğurttan oluşmakta. Tam bir Yunan mezesi.





ARA SICAK VE SOĞUKLAR

Girit ezme; Yunan loru ve üç çeşit peynirden safranlı olarak yapılmakta değişik bir meze. Ara sıcaklarda Rum böreğini mutlaka denemelisiniz. Una bulanan patlıcan üzerinde üç çeşit peynir eklenip kızartılıyor. Tereyağlı ızgara karides, kalamar dolma ve kalamar ızgara, midye tava da mutlaka denenmeli. Haftanın en az üç dört günü mekanın spesiyallerinden deniz mahsullü böreği yapılmakta ve çok beğenilmekte. Kalamar tavasını da çok beğendim. Soğuk Mezelerden fava, ançuez, patlıcan salata, haydari, biber tarator, papagannis, deniz börülcesi, turp otu, köz patlıcan, köpoğlu mancası, pancar turşusu, caciki ve Girit dolma mutlaka denenmeli. Fish and chips, kağıtta levrek, deniz mahsullü güveç, Karadeniz usülü hamsi tava, balıklı börek ise mekanın spesiyallerinden. Ana yemekte; Sardalya tava, fileto, pilaki,hamsi tava, levrek şiş, somon ızgara, kağıtta somon, balık kokoreç, akya ızgara, mezgit ızgara ve mezgit tava denenebilir.



SON SÖZ; Bazen büyük iddialar ortaya koymadan da üretip insanlara hizmet edebilirsiniz. Yalçın Özkan'da sektördeki tecrübesini kendi değerlerini kültürünü Kalimera'da ile yaşatmış. Lezzet dünyamıza kaliteyi lezzeti zarafeti getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.