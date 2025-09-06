Hayallerin ötesine geçme zamanı

Bir yanda Filenin Sultanları, bir yanda ise 12 Dev Adam. İkisi de mücadele ettiği turnuvalarda geride kalan süreçte gösterdikleri mücadele ve aldıkları sonuçlarla göğsümüzü kabarttı. FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 4 takım arasına adını yazdırarak tarihinde ilk kez yarı final gören A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün kritik randevuda final hedefiyle Japonya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Basketbol Takımı ise son 16 turunda çeyrek final hedefiyle İsveç'le kozlarını paylaşacak. Elbette Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'nı da unutmamak gerek... Son günler Türkiye adına birçok branşta oldukça heyecanlı ve başarılı geçti. Potada, filede bir zamanlar çekinerek karşılarına çıktığımız ekol ekiplerden alınan galibiyetler, artık ay-yıldızlılar adına hayallerin ötesinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu hatta, bu hayallerin ötesine geçmenin tam zamanı olduğunun bir göstergesi.



BİRKAÇ ADIM KALDI

Artık turnuvalarda zorlu maratonun çoğu gitti, azı kaldı. Tüm Türkiye'nin beklediği ve millilerin mücadelesiyle, hırsıyla, azmiyle vadettiği başarılar birkaç adım ötede. Elbette olumsuz bir senaryo yaşanabileceği de göz ardı edilemez. Ancak sanırım, gerçekleşene dek göz ardı edilebilir, ki ediyorum... Bizim tek hedefimiz, şu ana dek olduğu gibi bugün de önümüzdeki engellere takılmamak, kan-ter-gözyaşı üçlüsüyle harmanlanmış bu zorlu yolda bizi bekleyen o kupalara ulaşarak zaferin tadına doyasıya varmak. Hayallerin de ötesinde, görkemli mücadelemize yakışır şekilde başarılara ulaşıp, adımızı tarihe altın harflerle yazdırmanın tam da sırası. Haydi çocuklar!