Galibiyet hataları örtmesin

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde yaptığı transfer hamlelerinin büyük etkisiyle milli maç arası sonrası ilk karşılaşmasına büyük bir heyecanla çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da stadın büyük bir bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın takımını sahaya oldukça ofansif seçimlerle çıkarırken, risk aldığını söyleyebiliriz. Siyah-beyazlılar hücumda çoğalsa da, kaptırılan toplarda savunmada sayısal olarak eksik yakalandı. Kara Kartal, önceki maçlara nazaran hücumda daha istekli ve üretken olsa da son vuruşlarda epey beceriksizdi. Özellikle sol kanatta oynayan Toure ve Jurasek'in son tercihleri siyah-beyazlıların skor avantajını eline alamamasının önündeki en büyük engellerden oldu.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ VERDİ

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ikinci yarıya Toure'nin yerine hamle yapması beklendi. Zira Toure ilk yarıda birçok önemli atağı olumsuz sonuçlandırdı. Ancak Yalçın, ikinci yarıya da Toure ile başladı ve ilk yarıdaki pozisyonların benzerlerini yine adeta harcadı. Toure, maç genelindeki beceriksizliklerine rağmen Cerny'nin klas asistinde golü attı, ancak kaçırdıkları kafalarda soru işareti de bıraktı. Cengiz'in son dakika golü ise bayram havası estirdi. Ancak hataları galibiyet örtmesin. Kara Kartal önceki maçlara göre nispeten daha hareketli olsa da oldukça dağınık bir görüntü verdi. Bloklar arası boşlukların fazlalığı nedeniyle zaman zaman sorun yaşayan siyah-beyazlılar, birçok pozisyonu da elinin tersiyle itti. Ayrıca Beşiktaş'ın fiziksel olarak bu kadar düşük seviyede olmasını da anlamıyorum. Sezonu erken açmasına rağmen Kara Kartal'ın fizik kalitesi alarm verir haldeydi. Zor günler geçiren Beşiktaş'a bu galibiyet ilaç gibi gelse de, üzerine çok düşünülmeli.