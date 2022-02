Canın sağ olsun Göztepe

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe için Ziraat Türkiye Kupası da büyük önem taşıyor. Bunu dün Beşiktaş maçında sahaya çıkan on bir ile bir kez daha gördük. Kahta 02 ve Samsun'dan sonra sıradaki rakip Beşiktaş'tı dün. Sırp teknik adam Nestor El Maestro ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Savunmanın solunda Berkan'ın yerine Moubandje, orta alanda Soner'in yerine Aytaç tercihi çok isabetliydi. İlk 15 dakikada orta alanda baskı kurarak önde basan Göz-Göz daha sonra ise kontraatak anlayışına geçti. Kartal'ı kendi sahasında kabul eden Göztepe, savunma güvenliğine önem verirken, tek pas ve ters toplarla önemli ataklar da buldu. Göz-Göz, ilk yarıda Halil ve Ndiaye ile en az üç net pozisyonu harcadı. Özellikle kaptan Halil bu pozisyonlarda golü değil de pası düşünse Göztepe çok rahat öne geçebilirdi.

IRFAN NE YAPSIN!

İkinci yarıda ise Beşiktaş, daha çok pozisyon bulan taraftı. Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, ikinci yarıda Larin'e ek olarak Batshuayi ve Güven'i oyuna alarak forveti üçledi. Bu değişiklik Kartal'a bol pozisyon olarak döndü. Ghezzal ve Batshuayi iki net pozisyondan yararlanamadı. Özellikle Batshuayi'nin uzatmanın son dakikasında karşı karşıya yakaladığı pozisyonda gole izin vermeyen kaleci İrfan Can maçı uzatmalara taşıdı. Maçın uzatma bölümünde Göztepe file bekçisi İrfan Can kalesinde devleşti. Göztepe yorgunluğun da etkisiyle tamamen geriye çekilirken Beşiktaş Larin ile bulduğu iki net gol pozisyonda genç kaleciye takıldı. İrfan'ın yanı sıra Atınç da yaptığı kritik müdahalelerle alkışı hak etti. Penaltı atışlarında İrfan Can, Pijanic'e de gol izni vermezken, atışı kullanamayan Di Santo, Berkan ve Lourency çeyrek final biletinin Kartal'a gitmesine neden oldu. Göztepe çok zor bir 120 dakika oynadı. Turu atlayamadı ama mücadelesiyle alkışı hak etti.