Iyi ki ‘VAR’sınız

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunda hakem hatalarından en çok canı yanan ekiplerden biriydi Altay. Bu hatalara istikrarsızlık, başarısızlık, şanssızlık ve transfer yasağı da eklenince düşme potasında kendini buluverdi.

16 müsabakalık mağlubiyet serisiyle adeta rekor kıran siyah-beyazlıların şansı Serkan Özbalta ile dönüverdi. Dünkü Yeni Malatya maçına kadar 5 karşılaşmada 8 puan toplayan Özbalta'nın Altay'ı, dün de kritik maçta Yeni Malatya'yı dize getirdi.

Hakem hatalarından hayli dert yanan İzmir ekibi, dün VAR sisteminin devreye girmesiyle hak ettiği 3 puana uzandı. Hakem Erkan Özdamar'ın atladığı pozisyon VAR heyetinin uyarısıyla penaltı kararına dönüştü. Paixao'nun kaçırdığı atış yine VAR uyarısıyla tekrar edildi. Paixao bu kez taraftarları güldürdü. İkinci yarının hemen başında da rakibin Tetteh ile attığı gol yine VAR uyarasıyla geçerlilik kazanmadı.

LİS KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Altay, kritik bir mücadeleyi kazanarak kurtuluş umudunu artırdı. İlk yarıda henüz 17. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın kaçırdığı yüzde yüzlük fırsat müsabakanın belki de kırılma anıydı. Siyah-beyazlılar, golü erken bulacağı, farkı daha da açacağı pozisyonlar da buldu. İlk yarıda Kappel ve Pinares, ikinci yarıda da Paixao ve Rodriguez ile gollük fırsatları harcayan Altay, yine de kazanmasını bildi. Serkan Özbalta üç önemli eksiğe rağmen çıkabileceği en iyi kadroyu sahaya sürdü. Hücum gücü zayıf olan rakibine fazla pozisyon vermeyen Altay'da kaleci Lis de kritik kurtarışlarıyla kalitesini konuşturdu. İyi ki varsın VAR sistemi, iyi ki varsın Serkan Özbalta, iyi ki varsın Lis, iyi ki varsın Altay. Ve son olarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı tıka basa dolduran, Süper Lig'e renk katan muhteşem taraftarlar. Siz de iyi ki varsınız...