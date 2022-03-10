İşte gerçek Kaf-Kaf

ÜÇÜNCÜ Lig'de özellikle ikinci yarıdaki olumsuz sonuçlarla korkulu rüya gören Karşıyaka, dün güçlü rakibi Tepecikspor önünde çok haklı bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısında kanatları etkili kullanamayıp etkili pozisyonlar bulamayan Kaf-Kaf, ikinci yarıda coştu. İkinci yarıda sağ kanatta Ertuğrul ve İhsan Furkan sazı eline aldı ve harika paslarla Kaf-Kaf'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Maçın kırılma anı ilk yarıda Tepecikli Hüseyin'in 9. dakikada aşırtma vuruşta topu üst direğe nişanladığı pozisyondu. Karşıyaka adına şanslı anlardan biriydi. İlk yarıda yakaladığı gollük pozisyonları değerlendiremeyen Fatih Taşdelen, Ertuğrul'un servisini boşa çevirmedi. 21'lik Caner'in profesyonel hayatında attığı ilk gol sevinci ise görülmeye değerdi. Ancak asıl görülmesi gereken kenetlenen, pes etmeyen, inanan Karşıyaka'nın resmiydi. Bu birlik ve güzel futbol Karşıyaka'yı hızla yukarılara taşıyacak. Karşıyaka'nın yeri ne alt sıralar, ne de bu lig. Üzüntümüz şampiyonluk mücadelesi vermesi gereken yeşil-kırmızılıların Play-Off hattından bu kadar uzak kalması.

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