Üçüncü Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşan, düşme tehlikesini yakından hisseden Karşıyaka için dünkü Gümüşhane mücadelesi tam bir fırsat maçıydı. Düşme potasında yer alan Modafen ve Mardin 1969'un kaybettiği haftada, Karşıyaka dün alacağı galibiyetle Gümüşhane'yi de altına alacak ve ateş hattıyla arasına mesafe koyacaktı. Ancak bu kez de olmadı ve Kaf-Kaf farklı galip gelebileceği bir maçta 1 puanla yetindi.



ÖZGÜR VE FATİH ÇOK KAÇIRDI

Yeşil-kırmızılılar çok baskılıydı. Rakip kendi yarı alanında oyunu kabul ederken kontraataklarla da Karşıyaka kalesine gidemedi.

Buna karşılık 32'de Karşıyakalı Özgür, 45+2'de de Fatih Taşdelen'in kaçırdığı iki gol vardı ki, adeta taraftara saç baş yoldurttu.

Bu pozisyonlar gol olsa Karşıyaka kritik maçtan çok rahat puan alacaktı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Kaf-Kaf rakibine tek pozisyon verdi, o da gol oldu. Rakibin golü bulduğu 76. dakikaya kadar hiç pozisyonu yoktu. Böylesi üstün olduğun maçta, böylesi kritik bir konumdayken yakaladığın fırsatları gole çevireceksin.



KARŞIYAKA ÇIKIŞA GEÇMELİ

Neyse ki İhsan Furkan, Can'ın müthiş pasını değerlendirdi de Karşıyaka en azından 1 puanı kaptı. Teknik direktör Erman Güraçar'ın takım içinde bir forvet yaratması bekleniyor. Dün Fatih Taşdelen yetersiz kaldı. Sonradan oyuna giren Can Vural da asistin dışında bir şey yapamadı. Kanat forvet olarak oynayan Abdülkadir bu bölgede daha etkin değerlendirilebilir. Artık ligde çember daralıyor. Ve bu işin hiç şakası yok.

Karşıyaka'nın bir an önce 3 puana ulaşması gerekiyor. Şimdi sırada Ceyhanspor maçı var. Rakip 4 puanla küme düşmeyi neredeyse garantilemiş. Karşıyaka'nın bu maçtan 3 puanla ayrılıp artık seri galibiyetlerle çıkışa geçmesi gerekiyor.