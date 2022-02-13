Bucaspor 1928’e çok yazık oldu

İkinci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk kovalayan Bucaspor 1928, Ege derbisinde Nazilli Belediyespor önünde üstün olan taraftı. Teknik direktör Cihan Erdil'in on birde yaptığı değişikliklerin ilk yarıda takıma etkisi olumlu yansıdı.

Sarı-lacivertlilerin 14 dakikalık bölümde Mehmet Fuat ve Berke ile iki şutu üst direkte patladı. Bu pozisyonlardan en az birinin golle sonuçlanması maçın seyrini de değiştirecekti. Ancak Bucaspor 1928 üstün oynadığı ilk 45'te gol atma becerisini gösteremedi. Kanat akınlarını düşünmeyen Fırtına, Nazilli savunmasını göbekten delmeye çalışınca skor da üretemedi. Orta alanı kalabalık tutan konuk ekip Nazilli Bld, ileri uçta sadece Fatih Üge'ye bel bağladı. Ama Play-Off kovalayan siyahbeyazlılar, 90 dakika boyunca etkili bir atak geliştirmekte epey zorlandı.



ARTIK ROTA PLAY-OFF

Maçın kırılma anı ise 53. dakikada Mehmet Fuat'ın şutunda topu çizgi üzerinde çıkaran Cemal'in kritik dokunuşuydu.

Cemal takımına direnç kazandırsa da Buca aradığı golü Mehmet Fuat'ın kişisel becerisiyle attığı harika şutla buldu. Bu golün ardından Buca anlamsızca geriye çekildi.

Teknik direktör Cihan Erdil'in ileride top tutabilecek isim olan Berke'yi çıkarıp Osman'ı oyuna alması hataydı. Nazilli son dakikalardaki baskısını golle taçlandırdı.

Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu Koray son dakikada ağlara yolladı.

Buca bu golün ardından adeta yıkıldı.

İzmir ekibi rahat kazanabileceği maçta ileri uçtaki şanssızlık ve savunma zaafı nedeniyle 1 puanla yetindi. Buca'nın bu kaybı telafi edecek gücü var. Liderlik çok zor gözükse de Buca 1928 Play-Off potasında kalacaktır. Yeter ki taraftar inansın.