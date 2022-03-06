Diriliş...

MENEMEN maçını kazanarak kurtuluş ışığını yakan Altınordu, Süper Lig mücadelesi veren rakibi Erzurumspor'a da acımadı. Bu maç çok önemliydi İzmir ekibi için... Ya kaybedip umutlarını azaltacak, ya da kazanarak seri galibiyetle yakalayacağı moralle 'Bu ligde ben de varım" diyecekti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, eksiklere rağmen en iyi kadroyu sahaya sürdü. Orta alanda Kürşad ve Kubilay gibi iki önemli oyuncusundan yoksun olan Altınordu çok temkinli oynadı. Maçın başında Erzurum ekibi 1-2 net pozisyon buldu. Bu anlarda kaleci Ali Emre ve savunma yerinde hamlelerle tehlikeyi savuşturdu. Orta alanda Recep çok çalıştı, Hüsamettin skor üretemedi ama savunmaya kadar gelip top çıkardı, orta alanda pres yaptı. Ve Ahmet İlhan. Tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Menemen'de sahneye çıkarak Altınordu'ya 3 puan kazandıran Ahmet dün de İzmir ekibine zaferi getirdi. Evet artık her maç final. Eroğlu ve ekibi sağ salim gemiyi limana yanaştıracaktır.

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