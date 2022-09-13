Zaman gerekli

LİGE şampiyonluk hedefiyle başlayan Altınordu için sezon pek de parlak başlamamıştı. Üç maçta alınan 2 puanla düşme potasına gerileyen Altınordu dün güçlü rakibi Pendikspor karşısında geç açıldı. Maça tutuk başlayan İzmir ekibinin kanatları kullanmak yerine geriden uzun toplarla Kürşad'ı pozisyona sokma düşüncesi rakip savunmada eridi. Pendik de boş durmadı. 18'de Ali Dere'nin çizgiden çıkardığı top golün adeta habercisiydi. Nitekim Kappel, Pendik'i 1-0 öne geçiren golü attı. Altınordu hatadan ilk yarının sonlarında döndü. Bu kez kanatlara açılan kırmızı-lacivertlilerde, Ahmet İlhan da sağdan sol tarafa geçti. Tam ilk yarı sona erecek derken Ahmet İlhan sol kanattan müthiş taşıdığı topla Ahmet Dereli'ye 'alda at" dercesine bir gol pası verdi. Adaşı da bu ikramı boş çevirmedi. İkinci yarının hemen başında Ahmet İlhan'ın sakatlanması ise büyük bir şanssızlıktı. Önemli bir oyuncusundan yoksun kalan Altınordu, bu kez sık sık uzaktan şutlarla rakibini yokladı. Ancak galibiyet golünü bir türlü bulamadı. Altınordu, galibiyet hasretini dindiremedi ancak özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle ümit verdi. Dünkü maç gösterdi ki, Altınordu'nun biraz daha zamana ihtiyacı var.

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