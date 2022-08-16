Göztepe’de ışık var

SEZONUN ilk maçları her zaman çok zor olmuştur. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan, güçlü kadrolara sahip takımlar için bile bu durum değişmez. Göz-Göz, ilk maçında Sakaryaspor gibi önemli bir deplasmandan istediğini aldı. Gözler tabii ki yenilerdeydi. Üç puanı kazandıran Obinna Mamah, top kontrolü, çabukluğu ve gol vuruşu ile kalitesini gösterdi. Bu sezon adından çokça söz ettireceğinden eminim. Transferine ilk başta şüpheyle yaklaştığım Hüsamettin'i, kaçırdığı gollere rağmen beğendim. Mücadele ediyor, topu saklıyor, pozisyona giriyor. Bir tek golü eksikti. Kaptan Yasin, savunmada genç Emir, kaleci Ekrem de güven veren isimler oldu. Orta alanda forma giyen Palmer ve sol bek Yunus Emre'nin performansları ise bende soru işareti oluşturdu. Yönetim bu iki bölgeye direkt oynayacak takviye yapmalı. Sonradan oyuna giren Ali Akman ve Emre Çolak ise henüz hazır değil. Bu oyuncuların performanslarını artırması ve yönetimin yapacağı nokta atışı transferlere, bir de muhteşem taraftarını da eklersek, bu Göztepe bu sezon adından çokça söz ettirir.

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