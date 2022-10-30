Altay ışığı yaktı

Transfer yasağı ve altyapı destekli kadrosuyla tutunma mücadelesi veren Altay, Sakarya'da büyüklüğünü gösterdi. Haftalardır düşme potasından kurtulamayan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi Sakarya karşısında deplasmandan çok anlamlı bir 3 puanla döndü. Oyunu kendi sahasında kabul eden İzmir ekibi, ilk 6 dakika pas dahi yapamadı. Savunma tamam da, genç ağırlıklı kadronun özellikle hücumdaki gücü çok sınırlı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Play-Off mücadelesi veren rakibi karşısında ayağı yere basan bir on birle sahaya çıktı. Sakarya, tam saha presle Altay'ı hataya zorlarken, siyah-beyazlılar da rakip yarı alanda buldukları boşlukları çok iyi değerlendirdi. Bu anlarda hücum hattında adeta tek başına savaşan gol kralı patentli Portekizli yıldız dün de attığı iki harika golle Altay'ı sırtlamaya devam etti.



ÜÇ PUANI HAK ETTİLER

Karşılaşmanın 9. ve 45+3. dakikasında sahneye çıkan 38'lik futbolcu siyah-beyazlıları ilk yarıda iki farklı öne geçiren golü attı. Sakarya'nın ikinci yarının hemen başında bulduğu gol yürekleri ağızlara getirdi. Ancak ikinci yarıda özellikle sağ kanattan Roshi ve Nalipa ile etkili gelen ataklar karşısında Altay savunması hata yapmadı. Daha önce lider Bodrum'u yenen, yine zirvedeki Eyüp'le berabere kalan Altay, Play-Off içindeki bir diğer rakibi Sakarya'yı bu kez deplasmanda devirdi.

Şans da Altay'ın yanındaydı. Skor 1-0 devam ederken Kassongo'nun attığı golün VAR'dan gelen uyarıyla sayılmaması, şu ana kadar 10 gol atan oyuncunun 68'de sakatlanarak oyundan çıkması ve Nalepa'nın her iki yarıda da direkten dönen şutları Altay adına şans anlarıydı. Altay bu galibiyetle kurtuluş ışığını yaktı. Şimdi artık sıra taraftarlarda. İç saha maçlarında tüm stadı doldurarak bu özel ekibe destek verelim.

Çünkü sonuna kadar hak ediyorlar.

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