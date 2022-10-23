Tek eksiği tecrübeydi

KISITLI kadrosuyla 1. Lig'de hayat mücadelesi veren Altay, Erzurumspor FK'dan altın değerinde bir puan aldı. Rakibine karşı açık futbolu tercih eden teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun kafasındaki oyun planını futbolcular aslında 19. dakikaya kadar uyguladı. Özellikle hücum hattındaki genç oyuncular Salih ve Yusuf'un tecrübe eksikliği siyah-beyazlıların rakip ceza alanında daha etkili olmasını engelledi. 19. dakikada 41 yaşındaki İbrahim ile kaleci Ozan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Rosheuvel, kendisine altın tepside ikram edilen gol fırsatını geri çevirmedi. Altay hesapta olmayan bu golün ardından bocalasa da ikinci yarıda maçın etkili ismi Tolga'nın takibi ve müthiş asisti sonrası Paixao ile beraberliği yakaladı. Altaylı futbolcular mücadele ve kazanma hırsını tecrübe ile birleştiremeyince beklenen galibiyete yine uzanamadı. Ancak İzmir ekibi dar kadrosuna rağmen Erzurum karşısında pes etmedi ve altın değerinde 1 puanı daha hanesine yazdırdı.

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