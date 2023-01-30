Gücü bu kadar

Birinci Lig'de üst üste aldığı dört yenilgi sonrası, Altay'ın deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçı daha da önem kazanmıştı.

Federasyonun 3 puan silme cezası ile birlikte düşme potasına yaklaşan siyah-beyazlılar özellikle ilk yarıda karşısında etkisiz bir rakip buldu. Ligde ilk iki mücadelesi veren Ankara ekibi, ilk 45'te neredeyse Altay'a karşı hiç pozisyon üretemedi. Orta alandan ileri uca topu aktaramayan güçlü rakibi karşısında sürekli golü düşünen Altay, ilk bölümde iki net fırsatı değerlendiremedi.

Bir pozisyonda duran top organizasyonunda Naderi, diğerinde ise Paixao'nun müthiş pasında Eren yakın mesafede yakaladıkları gollük fırsatları değerlendiremedi. Kısıtlı kadrosu ve güçlü rakibine karşı Altay, ilk yarıda 2-0 öne geçebilecekken soyunma odasına eşitlikle gitti.



SAVUNMA ZAFİYETİ

İkinci yarı ise ilk yarının tersine çok hareketli başladı. Altay aradığı golü 48'de Paixao ile bulurken gol sevinci ne yazık ki sadece iki dakika sürdü. Bu süreçte sebepsizce geriye yaslanan ve anlamsızca paniğe kapılan Altay, Dembele'nin golüne engel olamadı. Dembele, 4 kişilik Altay savunmasının arasından golü atarak takımını ateşledi. Bu gol Altay'ın son haftalarda yaşadığı savunma zafiyetinin en büyük göstergesiydi. İkinci yarıda Caner'in yerine Bardhi'nin oyuna girmesiyle orta alanda daha etkili olan Keçiörengücü golün ardından Altay kalesine daha fazla gelmeye başladı. Ancak kulübede zaten hamle şansı olmayan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, orta alanı eline geçirmek için gerekli müdahaleyi 85. dakikaya kadar yapamadı. Sonuçta gücü belli olan Altay, Başkent'ten sürpriz bir sonuçla dönmeyi başaramadı. Ancak alınan zorlu rakipten alınan 1 puan yine de kazanımdır. Altay bir an önce seri galibiyetler alıp, alt sıralarla bağını koparmalı. Çünkü alt sıralar epey karışacak gibi gözüküyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın