Trabzon’dan Fener’e çelme

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği lider Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak müthiş bir zafer elde etti. Dünya Kupası arası sonrası herkesin gözü bu mücadeledeydi. Fenerbahçe maç öncesi iki puan farkla zirvedeki yerini korumak isterken, Trabzonspor'un ise iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yoktu. İki takımda maçın önemi nedeniyle ilk yarıda oldukça tutuktu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 'Aman gol yemeyeyim' düşüncesi futbol adına kısır bir ilk yarıya sebep oldu. Fenerbahçe orta alanda Cresspo, Arao ve Samuel ile yaptığı presle Trabzonspor'a nefes aldırmadı. Müthiş taraftarın desteğini arkasına alsa da Trabzonspor ilk 45'te pozisyon bulmakta zorlandı. Bordo-mavili ekibin koskoca 45 dakikada iki pozisyonu vardı, o da zaten ofsayttı. Fenerbahçe ise orta alanda kör döğüşü şeklinde geçen ilk devrede Joshua King'in şutunda direğe takıldığı pozisyon dışında rakip kaleyi yoklayamadı.

CRESPO FENER'I YAKTI

Ancak ikinci yarı ise ilk 45'in tersine tempolu başladı. Ancak maçın kırılma anı Fenerbahçeli Crespo'nun ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan atılması oldu. Crespo, çok gereksiz bir pozisyonda ilk yarıda gördüğü sarı kartı hesaba katmadan Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareketle kendini oyun dışında buldu. Kırmızı kart pozisyonunun hemen ardından Trabzonspor'un golü geldi. Bakasetas'ın harika pasında Maxi Gomez, akıl dolu bir vuruşla Trabzon'u öne geçirdi. Bu golün ardından zaten bir kişi eksik kalan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jesus riskler almaya başladı. Varlık gösteremeyen Batshuayi'nin yanı sıra İrfan Can ve Serdar Aziz'i kenara alıp, Valencia, Emre Mor ve Lincoln gibi isimlerle hücumu düşünen Jesus, aradığı pozisyonları bulamadı. Fener savunmasında açıklar verirken, Trabzonspor biraz daha akıllı oynasa farkı daha da açabilirdi. Fener'in umutları 90+10'da tamamen biterken günün çalışkan ismi Trezeguet maçın skorunu belirledi. Trabzonspor bu galibiyetiyle yarışta 'Ben de varım' derken, zirvede d