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Geleceğe odaklanmalı

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Giriş Tarihi: 04.12.2022, 00:00

BU sezon kadrosuna kattığı tecrübeli isimlerle ve aldığı sonuçlarla başarılı bir performans ortaya koyan ve zirvede yer alarak maça başlayan Bucaspor 1928 müthiş serisini noktaladı. Dün oynanan Vanspor maçına dek sahaya istediklerini yansıtsa da, yansıtamasa da istediği puan veya puanları rakiplerinden söküp almasını bilen İzmir ekibi, aynı gücü bu sefer bulamadı.

Gününde olmayan Buca, karşılaşmaya tutuk başladı. Rakibine pozisyon vermemek adına takım savunmasını sağlam tutsa da, rakibine uzun süre net pozisyon imkanı tanımasa da sonuca gitmekte zorlanınca puan ellerinden kaydı gitti. Sarı-lacivertliler, mücadele geneline bakıldığında oyunun mutlak hakimi gibi gözükse de, kaliteli ayaklarının pozisyonları cömertçe harcamasından dolayı stattan üzgün ayrıldı. Ancak bu yenilgiyi normal karşılıyorum. Rakip oldukça mücadele eden diri bir ekip. Bucaspor ise 7 maçtır kaybetmeme serisine sahip... Ve böylesine iyi performansların ların elbette inişleri de olacak. İzmir ekibi liderlik koltuğunu rakibini yenen Kocaelispor'a kaptırsa da, hala şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi konumunda. Yenilgiye nazar gözüyle bakıp, fazla takılmadan, geleceğe odaklanmak lazım...

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