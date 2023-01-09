Hak eden kazandı

Derbinin favorisi olmaz. Hele ki söz konusu Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyse, sonucunu baştan kestirmek çok zordur. Ancak ezeli rakiplerin dünkü randevusunda ev sahibi olma avantajı ve kadro derinliği ile Fenerbahçe tartıda daha ağır basan taraftı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ileri uçta King, Rossi ve Batshuayi ile tamamen hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ise Gomis'i sürpriz bir şekilde yedek bekletirken son haftaların formda ismi Barış Alper'i tek başına ileri uçta görevlendirdi. Beklendiği üzere F.Bahçe, taraftarlarının da desteğini arkasına alarak maça oldukça baskılı başladı. Fener, Osayi-Samuel ve Rossi ile ilk dakikalarda etkili olurken Aslan baskıyı 10. dakikadan itibaren kırdı. Orta alanda topun kontrolünü eline geçiren G.Saray, ilk 16 dakikada Abdülkerim ve Kerem ile iki gol bile buldu.

Ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bu goller, ev sahibi Kanarya'yı demoralize ederken G.Saray'ı ise iştahlandırdı.



GOL 'GELİYORUM' DEDİ

Galatasaray adına gol adeta geliyorum diyordu. Nitekim kazanılan bir korner atışında uzak bölgede topla buluşan Oliveira kalabalık savunmaya rağmen çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda F.Bahçe teknik direktörü Henrigue-Lincoln değişikliği ile G.Saray önünde yeniden baskı kurarken İrfan Can, Valencia ve Zajc'ı da oyuna atarak son kozlarını oynadı.

Ancak G.Saray'a tek değişiklik yetti.

Barış Alper'in yerine oyuna giren Icardi'nin asistinde 78'de Kerem'in attığı golle Galatasaray zaferini sigortaladı. İrfan'ın kırmızı kartla oyundan atılması ise Fener'in gardını iyice düşürdü. Galatasaray, zorlu Fenerbahçe deplasmanında iyi oyun ve net skorla kazanmayı başardı. Ancak dünkü mücadele son yılların en iyi derbisi olarak hafızalara kazındı.

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