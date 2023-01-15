Altay’ın gücü yetmedi

Transfer yasaklısı Altay sezon başındaki ekonomik sorunları da devam edince ikinci yarıya da sancılı başlamıştı. Mevcut oyuncularına bu sezon da ödeme yapamayan İzmir ekibinin, ilk yarı sonunda federasyondan aldığı 3 puan silme cezasıyla da gardı düşmüştü. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya zaferle başlamak istiyordu. Bu kez rakip ilk iki mücadelesi veren Samsun'du. Ancak siyah-beyazlı ekibin hesabı Karadeniz'de tutmadı. Üstelik ev sahibi ekipte sakatlar ve cezalar nedeniyle tam dokuz eksik vardı. Siyah beyazlılar bu fırsatı değerlendiremedi. Çoğu asından yoksun rakibi karşısında maçın başlarında oyunu sahasında kabul eden Altay, kontratakla pozisyon bulmayı denedi. Ancak Ceyhun ve Tolga'nın orta alanda aksaması, kanatların işlememesi sayesinde Paixao'yu topla buluşturamadı.

SAVUNMA HATALARI

Savunma hatasından yenilen iki golle 63. dakikada 2-0 geriye düşen Altay ancak bu dakikadan sonra varlık gösterebildi. Eric'in yerine ikinci yarıda oyuna giren Kutay akıl dolu bir uzun pasla Salih'i savunma arkasına kaçırırken Altay farkı bire indirerek umudunu yeniden yeşertti. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Özgür ve Deniz'i sahaya sürerek elinden geleni yaptı ama savunmayı bir türlü toparlayamadı. Altay'ın savunmada yaptığı hatalar Samsun adına farkın açılmasına da yol açabilirdi. İzmir ekibi bu anlamda şanslıydı. Altay, zorlu deplasmandan puansız ayrılarak yara aldı. Altay yönetiminin bir an önce kaynak yaratıp futbolculara gerekli ödemeleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Futbolcular sahaya odaklanmalı, yoksa dört takımın düşeceği ligde ikinci yarı işler daha da zorlaşabilir.