Denizlispor ışığı yaktı

Denizlispor, Bandırmaspor deplasmanından altın değerinde bir üç puanla dönerken, galibiyeti sonuna kadar hak etti. Transfer yasağı ve maddi krizle boğuşan yeşilsiyahlılar ligde adeta onur mücadelesi veriyor. Geçen hafta Manisa FK'dan bir puanı çalan Horoz, dün de Play-Off hattındaki Bandırmaspor'u tam 4 golle adeta sahadan sildi. Dün oynanan futbola baktığımızda; Denizlispor sanki Play-Off, Bandırma ise kümede kalma mücadelesi veriyor gibiydi. İlk yarı pozisyon zenginliği açısından oldukça zevksiz geçerken, yine en tehlikeli atağı Denizli buldu.

Özer'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon ikinci yarıda gelecek olan gollerin habercisiydi. İlk yarıda orta alanı rakibine bırakan Denizli, ikinci 45'te ise bu bölgede kurduğu hakimiyetle özellikle 55'ten sonra Bandırma'ya müthiş bir baskı kurdu. Bekir ve Mustafa ile art arda yan direkten dönen toplar, Denizli adına büyük şanssızlık olsa da aradığı gol 64'te geldi. Bandırma, Oğuz'u golüne iki dakika sonra yeni transferi Saponjic ile cevap verse de, Denizli fırtınasını dindirmesi mümkün olmadı. Gökhan'ın kornerinde Bekir galibiyeti getirirken, Mustafa ve Özer attıkları gollerle Denizli'yi ayağa kaldırdılar.

KENT KENETLENMELI

Yeşil-siyahlılar, savunmada, orta alanda ve özellikle hücumda oldukça etkili bir oyunla rakibine ezici bir üstünlük kurdu. Haklı galibiyetiyle kurtuluş ateşini Bandırma'da yaktı. Süper Lig'de uzun süre mücadele eden, Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden Denizlispor, ligde alt sıraları kesinlikle hak etmiyor. Kent artık şehrin güzide tek takımı için kenetlenmeli. Taraftarlar stadı doldurarak tribünden yeşil-siyahlı ekibi bağrına basmalı. Bu ligden düşmek kolay, ancak yeniden ayağa kalkıp çıkmak çor zor. Haydi Denizli şimdi söz sırası sende.