Bu Göztepe pes etmez

MUHABİRLİK dönemimde Göztepe'nin her anına şahit oldum. Kabus dolu sezonlar, amatör lig kıskacı, sonrasında yükseliş dönemi, Süper Lig özleminin son buluşu ve geçen sezon ki hazin düşüş. Ancak Göztepe başına ne gelirse gelsin, tekrar şahlanarak ayağa kalkmayı bildi her seferinde. Sezona kötü başlasa da Göz-Göz, 2. yarıda öyle bir çıkışa geçti ki, 'Play- Off olur mu?' tedirginliği yerini 'İlk iki neden olmasın' inancına bıraktı. Samsun, Keçiörengücü derken Eyüp'te Göztepe'nin gazabından nasibini aldı. Göztepe ilk 7 içindeki ekiplerin aksine 5 haftanın birinde hükmen galibiyet alacak. Eyüpspor önünde stadı inleten taraftarının desteği ile seri galibiyet rüzgarını arkasına alan Göztepe pes etmez. Haydi Göz-Göz, sana yine Süper Lig yakışır.

