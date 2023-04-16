Futbol kötü sonuç güzel

Ege'nin parlayan yıldızı Bodrumspor, Play-Off yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Muğla temsilcisi ilk kez mücadele ettiği ligde uzun süre üst sıralarda yerini korurken dün de kritik Tuzla deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı. Ancak dün İstanbul'da sezonun belki de en temposuz, en pozisyon fakiri 90 dakikası oynandı.

Yeşil-beyazlılar, ilk yarıda atak gözükse de VAR sayesinde kazandığı penaltı golünün dışında koca 45'te etkili bir pozisyon bulamadı. Zaten maçın genelinde de her iki takımın sayılmayan birer golünün dışında da tribünleri heyecanlandıran bir gelişme olmadı. Hem ev sahibi Tuzla, hem de Bodrum özellikle ikinci yarıda orta alandaki top kayıplarıyla futbolun kalitesini epey düşürdüler. Son haftaların yıldızları Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar dün çok etkisizdi. Gökdeniz, ilk yarıda Cenk'e verdiği müthiş ara pasıyla penaltının kazanılmasında pay sahibi olurken, Kenan ise sakatlanıp oyundan çıktığı zamana kadar etkisizdi.

SAHA AVANTAJI VAR

Teknik direktör İsmet Taşdemir, mutlaka dünkü futbol nedeniyle öğrencilerini uyaracaktır. Bu futbol karşısında başka bir rakip olsaydı, sonuç daha farklı olabilirdi. Bodrum kötü oynadığı maçta 3 puana uzanmasını bildi. 52 puanla Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran yeşil-beyazlılar kalan 5 maçın üçünü sahasında oynayacak olmasının avantajını iyi kullanırsa Süper Lig için şansını artırır.