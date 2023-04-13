SÜPER Lig ateşini yakmak isteyen Manisa FK, kritik süreçte önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Önce Play-Off'taki rakibi Sakaryaspor'a 3 puanı veren siyah-beyazlılar, dün de evinde direkt rakibi Bandırmaspor'a kaybetti. Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Alpay'ın kırmızı kart görmesiyle en az 73 dakika 10 kişi oynayan rakibine diş geçiremedi. Kimse kusura bakmasın. Neredeyse maçın başında 10 kişi kalan rakibini taraftarının önünde yenemiyorsan, Süper Lig hedefine nasıl varacaksın? Manisa'nın kronik gol sorunu dün de devam etti. Bu kez Adem ve Diallo da sahadaydı ama oyuncular sanki formalite maçına çıkmış gibiydi. Maçın son 15 dakikası her şey bitmiş değil; Play-Off hattıyla sı canlandılar. Pozisyon da buldular ama sonunda hak eden kazandı. Henüz arada 5 puan ve oynanmamış 6 maç var. Ancak Manisa'da ışık yok.

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