Cim-Bom resital sundu

Süper Lig'de bu sezon altın çağını yaşayan Galatasaray, dün belki de tarihinin en rahat derbi maçına çıktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla bitime iki hafta şampiyonluğunu garantileyen Cim-Bom, Nef Stadı'nda muhteşem bir zafere daha imza attı. Sarı-lacivertli ekibi, net bir skorla 3-0 yenen Galatasaray zaferini taçlandırarak şampiyonluğu kutlamak için stada koşan on binlerce taraftarını hem futboluyla, hem de skorla mest etti. Zafer sarhoşu Galatasaray, sanki sezonun hemen ortasında oynuyormuş gibi ciddiyetle maça asıldı. Zaniolo iki gol atıp, bir de Peres'in kırmızı kart görmesine sebebiyet vererek maçın yıldızı oldu. Savunma neredeyse hata yapmadı, Kerem ve Torreira yine müthişti.

Galatasaray dünkü galibiyeti de 23. şampiyonluğunu da sonuna kadar hak etti. Fenerbahçe için Galatasaray maçından alacağı sonuç çok daha önemliydi.

Sarı-lacivertliler, sahaya şampiyon apoletiyle çıkan ezeli rakibini yenerek taraftarını bir nebze de olsun mutlu etmeyi planlıyordu. Ancak daha da önemlisi ikincilik şansını sürdürmesi için Kanarya'nın en az bir puana ihtiyacı vardı. Ancak 3-0'lık farklı yenilgi Şampiyonlar Ligi şansını da tehlikeye soktu. Beşiktaş, ligin son maçında Konyaspor'u yenerse F.Bahçe ikili averajla ligi üçüncü sırada bitirerek ancak Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilecek. Fenerbahçe adına bu hezimet başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'a yazar.

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